Karolina Pisarek urodziła pierwsze dziecko

Polski show-biznes przeżywa tej jesieni prawdziwy wysyp narodzin. Już 19 września na świat przyszedł Tobiasz, który jest drugim dzieckiem Aleksandry Grysz oraz Tomasza Tylickiego. Zaledwie kilka dni później drugiego syna doczekali się Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński, natomiast w połowie listopada z narodzin swojej pierwszej pociechy cieszyła się Magda Adamowicz.

W gronie debiutujących mam znalazła się także Karolina Pisarek. Znana modelka przekazała radosną nowinę o ciąży na swoim profilu na Instagramie pod koniec kwietnia. Opublikowała wówczas krótkie i pełne czułych kadrów nagranie, pod którym natychmiast pojawiło się mnóstwo gratulacji dla niej oraz jej męża, Rogera Salli.

Po upływie kilku tygodni małżonkowie wyprawili huczną imprezę, podczas której ujawnili, że oczekują narodzin córki. W trakcie ciąży celebrytka regularnie relacjonowała w sieci przygotowania do porodu, a teraz dzieli się z obserwatorami codziennością w powiększonym, trzyosobowym składzie.

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Roger Salla zrobił tatuaż dla córki. Jak ma na imię dziecko Karoliny Pisarek?

Świeżo upieczeni rodzice całkowicie stracili głowę dla swojej pierwszej pociechy. Aby uczcić przyjście dziewczynki na świat, Roger Salla zdecydował się na nietypową pamiątkę, która pozostanie z nim już na zawsze. 33-letni mąż modelki wytatuował sobie w okolicach serca odbicie stópki dziecka, a także jego imię oraz datę urodzenia. Karolina Pisarek udostępniła na Instagramie wideo dokumentujące cały proces tworzenia tego wzoru i opatrzyła je poruszającym wpisem.

Ona jeszcze nie wie, jak bardzo zmieniła jego świat. Nie wie, że od miesiąca jest dla niego całym wszechświatem. Nie wie też, że jej maleńka stópka zostanie z nim na zawsze… Ale kiedyś zrozumie, jak bardzo tata kochał ją od pierwszych chwili - napisała na Instagramie Karolina Pisarek.

Sam dumny ojciec zamieścił pod nagraniem krótki komentarz o treści „Always with me [pol. zawsze ze mną]”. Warto dodać, że para wybrała dla dziewczynki dość oryginalne imię Kiara, którego korzeni badacze doszukują się zazwyczaj w językach włoskim oraz irlandzkim.

W tradycji irlandzkiej wywodzi się ono od formy Ciara, co tłumaczy się jako „ciemna” bądź „ciemnowłosa”. Z kolei we Włoszech łączy się je ze słowem chiara, oznaczającym „jasna”, „świetlista” oraz „promienna”. Samo imię zyskało ogromną popularność pod koniec lat dziewięćdziesiątych za sprawą filmu animowanego „Król lew II: Czas Simby”.

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