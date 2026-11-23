• Generalne sprzątanie przed świętami stanowi świetną okazję do rozprawienia się z uciążliwym brudem, jakim jest tłusty osad na kuchennych fugach.

• Poznaj niezwykle skuteczny domowy patent, który bazuje na prostych składnikach i tworzy pastę usuwającą zabrudzenia bez szorowania.

• Zobacz, w jaki sposób wymieszać wodę utlenioną z sodą oczyszczoną, aby minimalnym nakładem sił przywrócić fugom idealną czystość na święta.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Domowy sposób na czyszczenie fug w kuchni przed świętami

Do świąt pozostał już tylko miesiąc, dlatego w nadchodzących dniach w wielu domach ruszą wielkie porządki. Na liście zadań większości z nas znajdzie się wkrótce porządkowanie szaf, mycie okien, sprzątanie łazienki oraz mycie kafelków. Obowiązków jest naprawdę dużo, więc warto podejść do tematu sprytnie i zastosować sprawdzone triki, które przyspieszą pracę. Nie jest tajemnicą, że kuchnia pochłania najwięcej czasu podczas sprzątania, a pozbycie się lepkiego brudu z szafek i płytek bez pozostawiania smug graniczy z cudem. Równie problematyczne bywa doczyszczenie przestrzeni między kafelkami, ponieważ zanieczyszczenia wnikają bardzo głęboko w wąskie spoiny, co zazwyczaj oznacza konieczność długiego szorowania. Z pomocą przychodzi jednak prosty patent, dzięki któremu domowa mieszanka z sody oczyszczonej i wody utlenionej bez trudu wyczyści fugi w kuchni.

Pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej na tłusty osad na fugach

Stosowanie domowych metod w czyszczeniu fug w kuchni daje rezultaty porównywalne z silnymi detergentami, ale jest przy tym znacznie bezpieczniejsze. Aby uniknąć męczącego szorowania zaschniętego tłuszczu, wystarczy tanim kosztem przygotować prostą mieszankę odtłuszczającą. W tym celu należy dokładnie wymieszać 200 g sody oczyszczonej, 70 ml wody utlenionej i łyżkę płynu do mycia naczyń. Tak powstałą masę nakładamy bezpośrednio na zabrudzone spoiny, wcierając ją przy użyciu ściereczki bądź małej szczoteczki. Po upływie kwadransa wystarczy zebrać resztki preparatu wilgotną szmatką i na koniec przemyć całe płytki.

Czym wyczyścić fugi w kuchni na co dzień? Płyn do naczyń i gorąca woda

Usuwanie tłustych plam ze spoin stanowi spore wyzwanie z uwagi na porowatą strukturę fug, która błyskawicznie chłonie wszelki brud. Największy problem pojawia się tradycyjnie w sąsiedztwie kuchenki, gdzie podczas codziennego gotowania osadza się najwięcej tłuszczu. Takie zanieczyszczenia najlepiej likwidować od razu po zakończeniu przyrządzania posiłków. Wówczas doskonale zadziała prosty roztwór przygotowany z gorącej wody wymieszanej z kilkoma kroplami płynu do naczyń. Taką miksturą należy spryskać zabrudzone miejsca i odczekać parę minut, a następnie przetrzeć spoiny szczoteczką i dokładnie spłukać czystą wodą.