- Uciążliwa woń z chłodziarki to częste zjawisko, za które odpowiada zarówno brak higieny, jak i naturalny aromat trzymanego w środku jedzenia.

- Poznaj niedrogi specyfik z apteki, który wyłapuje cząsteczki zapachowe niczym gąbka i skutecznie likwiduje problem brzydkich woni.

- Zobacz, jak poprawnie wykorzystać tę prostą metodę w domu, aby na stałe pozbyć się nieprzyjemnych aromatów i utrzymać świeżość wewnątrz urządzenia.

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Domowy sposób na nieprzyjemny zapach w lodówce. Skąd bierze się problem?

Uderzenie odrzucającej woni tuż po uchyleniu drzwi lodówki to sytuacja dobrze znana wielu osobom. Przyczyną bywa zbyt rzadkie czyszczenie urządzenia lub jeden zepsuty produkt spożywczy, który błyskawicznie psuje powietrze w całym wnętrzu. W takim przypadku trzeba natychmiast wyszorować zabrudzoną szufladę lub półkę, aby zatrzymać szybki proces namnażania się groźnych bakterii. Często jednak źródłem problemu wcale nie jest brud. Przechowywane artykuły spożywcze mają po prostu swoje własne, specyficzne aromaty, które mieszają się ze sobą. Właśnie dlatego w urządzeniu warto stosować specjalne pochłaniacze zapachu. Zamiast kupować gotowe pochłaniacze w sklepach, można z powodzeniem wykorzystać domowe środki o podobnym działaniu, takie jak węgiel aktywny lub popularna soda oczyszczona.

Węgiel aktywny jako pochłaniacz zapachów do lodówki. Jak stosować tabletki z apteki?

Jednym z najlepszych i w pełni naturalnych środków likwidujących brzydkie wonie jest dostępny w każdej aptece węgiel aktywny. Gdy cząsteczki zapachowe unoszą się w chłodziarce i trafiają na jego powierzchnię, zostają trwale zatrzymane w mikroskopijnych porach. Specyfik ten nie maskuje problemu, lecz działa na niepożądane aromaty jak magnes i całkowicie je usuwa. Zastosowanie tej metody w praktyce jest bardzo proste. Wystarczy rozgnieść cztery tabletki, przesypać proszek do małej miseczki albo woreczka z bawełny, a następnie ustawić na środkowej półce, gdzie powietrze krąży najlepiej. Tak przygotowany pochłaniacz należy wymieniać na nowy co jeden do trzech miesięcy, zależnie od nasilenia woni. Powrót nieświeżego powietrza to wyraźny sygnał, że pora na nową porcję preparatu.

Mycie lodówki wodą z octem. Jak prawidłowo wyczyścić wnętrze chłodziarki?

Stosowanie pochłaniaczy nie zwalnia z obowiązku systematycznego mycia lodówki, co należy robić przynajmniej raz na miesiąc. Aby zapewnić odpowiednie warunki do trzymania żywności i pełną higienę, do mycia lodówki najlepiej wykorzystać zwykły ocet. Płyn ten świetnie radzi sobie z zaschniętymi resztkami jedzenia, a dodatkowo doskonale dezynfekuje powierzchnie. Domowy środek czyszczący powstaje przez wymieszanie stu mililitrów octu z jednym litrem letniej wody. Roztwór warto przelać do butelki ze spryskiwaczem, co znacznie ułatwi pracę. Sprzątanie zaczyna się od wyjęcia całego jedzenia oraz odpięcia sprzętu z gniazdka elektrycznego. Kolejny krok to demontaż wszystkich ruchomych części. Szklane półki, plastikowe pojemniki oraz balkoniki z drzwi można umyć w zmywarce na standardowym programie lub wyczyścić ręcznie płynem do naczyń albo przygotowaną mieszanką z octem. Po opróżnieniu komory można dokładnie umyć środek urządzenia wcześniej zrobionym roztworem.