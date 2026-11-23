Autor: Braun/ Materiały prasowe

Wyjątkowy kształt

Ekskluzywna, jednoczęściowa obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia ponadczasowy wygląd i maksymalną trwałość.

Nowy poziom komfortu użytkowania

Nowy, inteligentny, kolorowy wyświetlacz NEVO zapewnia spersonalizowane wskazówki w czasie rzeczywistym, aby Twoja golarka była jak nowa każdego dnia.

To coś więcej niż tylko golarka Braun NEVO jest dostępna z nową stacją czyszczącą NEVO Care 7 w 1, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości golarki.

Autor: Braun / Materiały prasowe

Bazując na ponad stuletniej tradycji doskonałego niemieckiego rzemiosła, marka Braun wprowadza nową generację golarki elektrycznej Braun NEVO, która na nowo definiuje pojęcie dokładnego golenia i gładkiej skóry. Każdy jej element został zaprojektowany na nowo - od smukłej, jednoczęściowej rączki, przez rewolucyjną technologię AeroTouch™, która sprawia, że golarka sunie po skórze lekko jak powietrze, po zaawansowane, spersonalizowane funkcje wyświetlacza, które gwarantują idealnie dokładne golenie i gładką skórę, przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowania.

Witamy w nowej erze gładkości skóry. Oliver Grabes, szef działu projektowania w Braun, powiedział:

„Naszym celem w Braun było całkowite przeobrażenie doznań związanych z goleniem, czego efektem jest technologia AeroTouch™ - system golący zapewniający wyjątkowo niskie tarcie i wysoką skuteczność działania - oraz nowa, ergonomiczna i trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej. To unikalne połączenie sprawia, że Braun NEVO jest naszą najlepszą golarką w historii i wyznacza nowy standard gładkiej skóry".

Rewolucyjna technologia golenia zapewnia niezwykłą gładkość i komfort skóry

Wprowadzamy pierwszą na świecie technologię AeroTouch™ w nowej głowicy golącej Braun NEVO, wyposażonej w 250 diamentowo ostrych ostrzy oraz ekskluzywną folię Ultra Gliding, która zapewnia ultraniskie tarcie i płynne przesuwanie się golarki po skórze, minimalizując podrażnienia. Efektem jest dokładne golenie z najdelikatniejszym dotykiem (lekkim jak powietrze!), dzięki czemu nie trzeba już wybierać między dokładnością golenia a komfortem skóry.

Zaawansowany procesor centralny NEVO to mózg naszego systemu golącego, którego czujnik intuicyjnie dostosowuje moc do indywidualnych cech zarostu i konturów twarzy, dzięki czemu ostrza mogą bez problemu przecinać zarost, niezależnie od jego rodzaju lub gęstości.

Technologia nowej generacji, zapewniająca spersonalizowane golenie

Nowy, inteligentny, kolorowy wyświetlacz LED zapewnia informacje w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowane porady dotyczące pielęgnacji - na przykład, kiedy należy wyczyścić golarkę za pomocą stacji czyszczącej NEVO Care 7 w 1. Dzięki temu Braun NEVO jest zawsze w optymalnym stanie, bez potrzeby korzystania z aplikacji. Tak właśnie wygląda nowoczesne podejście Braun do doświadczeń użytkownika - mniej, ale lepiej.

Nowa stacja czyszcząca NEVO Care 7 w 1 gwarantuje doskonałą higienę oraz bezwysiłkowe, automatyczne czyszczenie, konserwację i ładowanie, dzięki czemu golarka jest jak nowa za każdym razem - i to przez wiele lat. Dzięki wkładowi czyszczącemu montowanemu od przodu jego wymiana jest szybka i wygodna, a kompaktowa konstrukcja, o 15% mniejsza niż w poprzednich modelach, pozwala dopasować urządzenie do każdej łazienki.

Trwała rączka jakości premium, ze stali nierdzewnej

Ten produkt, wykonany z jednego kawałka wysokiej jakości stali nierdzewnej, przy użyciu technologii stosowanych w branży luksusowych samochodów, prezentuje 100 lat niemieckiego kunsztu. Ultralekka rączka golarki została zaprojektowana z myślą o maksymalnej trwałości i odporności przez cały okres użytkowania.

Dodatkowe, kluczowe cechy, zapewniające doskonałe golenie

Błyskawiczne, 5-minutowe ładowanie umożliwia kompletne golenie, gdy liczy się czas, a pełne naładowanie umożliwia nawet do 60 minut nieprzerwanej pracy. Golarka Braun NEVO jest w 100% wodoodporna i sprawdza się w każdej sytuacji, umożliwiając szybkie golenie na sucho lub wygodną pielęgnację zarostu pod prysznicem. Braun NEVO jest również wyposażona w etui ładujące PowerCase, które umożliwia nawet do sześciu tygodni golenia bez ładowania i wydłuża czas pracy baterii o 50%, co stanowi idealne rozwiązanie dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Zyskaj więcej z Braun NEVO

Posiadacze golarek NEVO mają możliwość rozszerzenia gwarancji na swoje urządzenie aż do 5 lat**.

Dostępność Braun NEVO

Golarka Braun NEVO jest dostępna w głównych sieciach handlowych oraz online.

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