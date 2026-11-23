• Kupowane w sklepach storczyki często zawierają w podłożu specjalny dodatek mający chronić je przed przesuszeniem, który w warunkach domowych doprowadza do gnicia systemu korzeniowego.

• Umieszczony w doniczce niewielki korek torfowy stanowi śmiertelne zagrożenie dla orchidei, jednak łatwe usunięcie tego elementu pozwala roślinie szybko odżyć.

• Zastosowanie domowej odżywki przygotowanej ze skórek bananów gwarantuje obfite kwitnienie storczyka w okresie jesiennym i zimowym.

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Korek torfowy w storczyku prowadzi do gnicia korzeni. Jak bezpiecznie usunąć go z doniczki?

Sprzedawane w kwiaciarniach oraz marketach rośliny doniczkowe są fabrycznie zabezpieczane przed brakiem regularnego nawadniania. Po przyniesieniu nowego okazu do mieszkania trzeba go dokładnie obejrzeć i usunąć tego typu wspomagacze. W doniczkach ze storczykami producenci sadzonek powszechnie montują na środku, bezpośrednio pod systemem korzeniowym, niewielki korek torfowy zatrzymujący wodę w podłożu. W domowej uprawie przynosi on jednak opłakane skutki, ponieważ podczas systematycznego podlewania korek torfowy silnie nasiąka wodą i powoduje gnicie korzeni z powodu nadmiernej wilgoci. Pozbycie się tego elementu jest bardzo łatwe i wymaga jedynie ostrożnego wyjęcia kwiatu z pojemnika oraz wysypania starej ziemi. Następnie za pomocą pęsety należy wydobyć spomiędzy korzeni sam korek lub gąbkę, kontrolując od razu kondycję całej podziemnej części rośliny. Wszelkie nadgniłe fragmenty trzeba bezwzględnie odciąć, natomiast zdrowe odrosty warto obsypać wykazującym działanie bakteriobójcze cynamonem, co skutecznie zablokuje rozwój pleśni. Na koniec wystarczy umieścić storczyka w świeżym podłożu i koniecznie usypać na dnie warstwę drenażową, która zapewni korzeniom odpowiednią cyrkulację powietrza oraz ochronę przed procesami gnilnymi.

Domowy nawóz ze skórek bananów do storczyka. Pielęgnacja i podlewanie orchidei jesienią oraz zimą

Prawidłowo traktowane orchidee potrafią wypuszczać kwiaty nieprzerwanie przez cały rok, choć w polskich warunkach klimatycznych sporym problemem okazuje się deficyt światła słonecznego i zbyt suche powietrze w mieszkaniach. Doniczkę należy ustawić na dobrze nasłonecznionym parapecie, jednak z dala od rozgrzanych kaloryferów, które drastycznie obniżają wilgotność w pomieszczeniu. W przesuszonych wnętrzach warto zadbać o nawilżenie powietrza wokół storczyka poprzez rozwieszenie mokrych ręczników na grzejnikach lub włączenie specjalnego nawilżacza. Dobrym rozwiązaniem jest również postawienie tuż obok rośliny zwykłej miski wypełnionej wodą, która podczas parowania delikatnie poprawi mikroklimat w najbliższym otoczeniu kwiatu.

W miesiącach jesiennych oraz zimowych roślina dobrze reaguje na łagodne wspomaganie domowymi odżywkami. Takie zabiegi należy przeprowadzać maksymalnie raz na trzy tygodnie, co pozwoli zachować naturalny rytm regeneracji storczyka. W okresie zimowym doskonale sprawdza się naturalny nawóz przygotowany z dwóch dojrzałych bananów, a dokładniej z ich skórek pociętych na drobne kawałki. Pokrojony surowiec trzeba umieścić w dużym słoiku, zalać jednym litrem ciepłej wody i po przykryciu naczynia gazą odstawić na trzy dni. Po upływie tego czasu wystarczy przecedzić miksturę i wymieszać ją z czystą wodą w proporcji jeden do jednego, uzyskując gotowy płyn do podlewania, który pobudzi roślinę do intensywnego wzrostu.