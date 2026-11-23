Ceny zakończone na 99 groszy można spotkać w niemal każdej kategorii produktów, od żywności po kosmetyki i sprzęt elektroniczny.

Ten sposób ustalania cen nie jest przypadkowy i wiąże się z tym, jak konsumenci postrzegają liczby.

Różnica jednego grosza może sprawić, że produkt wydaje się tańszy, mimo że rzeczywista oszczędność jest symboliczna.

Warto zwracać uwagę nie tylko na końcówkę ceny, ale również na cenę za kilogram, litr lub sztukę.

Dlaczego sklepy stosują ceny zakończone na 99 groszy?

Mechanizm jest stosunkowo prosty. Kiedy widzimy cenę 9,99 zł, nasza uwaga często skupia się przede wszystkim na pierwszej cyfrze, czyli dziewiątce. Produkt może więc wydawać się bliższy cenie 9 zł niż 10 zł, mimo że różnica jest minimalna.

Dla Niemców ceny w polskich sklepach są niskie

Zjawisko to określa się jako efekt lewej cyfry. Badania nad percepcją cen wskazują, że końcówki dziewiątkowe mogą sprawiać, iż kwota jest postrzegana jako niższa, szczególnie gdy zmienia się jej pierwsza cyfra. Właśnie dlatego 9,99 zł może wydawać się wyraźnie atrakcyjniejsze niż 10 zł, chociaż w praktyce dzieli je tylko jeden grosz.

To nie tylko sposób na przyciągnięcie uwagi

Ceny psychologiczne mają również znaczenie podczas porównywania produktów. Jeśli obok siebie znajdują się dwie podobne rzeczy, a jedna kosztuje 19,99 zł, a druga 20 zł, pierwsza może sprawiać wrażenie korzystniejszego zakupu. W rzeczywistości różnica jest niemal niezauważalna dla domowego budżetu.

Końcówki 99 groszy są stosowane zarówno w supermarketach, jak i sklepach internetowych, drogeriach czy punktach usługowych. Można je znaleźć przy produktach codziennego użytku, ale także przy droższych artykułach.

Warto jednak pamiętać, że cena zakończona na 99 groszy nie zawsze oznacza prawdziwą okazję. Sklepy doskonale wiedzą, że konsumenci często podejmują decyzje zakupowe pod wpływem pierwszego wrażenia, dlatego przed włożeniem produktu do koszyka dobrze jest na chwilę się zatrzymać i porównać dostępne opcje. Pomocna może być przede wszystkim cena jednostkowa, czyli koszt kilograma, litra lub jednej sztuki. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy pozornie tańszy produkt rzeczywiście pozwala zaoszczędzić, czy jedynie sprawia takie wrażenie.