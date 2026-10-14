Karolina Pisarek i Roger Salla zdradzili imię dziecka. Jak księżniczka Disneya

Karolina Pisarek urodziła. Zdradziła imię córki

Karolina Pisarek oraz jej mąż Roger Salla właśnie zostali rodzicami. Zakochani wzięli ślub w 2022 roku, a teraz świętują narodziny swojego pierwszego dziecka. Szczęśliwą nowiną podzielili się za pomocą profilu w mediach społecznościowych, gdzie ujawnili też oryginalne imię dziewczynki.

12.10.2026. Best day of our life

- napisało małżeństwo na swoim profilu na Instagramie, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Najlepszy dzień naszego życia". Z opublikowanego posta dowiedzieliśmy się również, że ich córka otrzymała imię Kiara.

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Kiara - jakie znaczenie ma imię dziecka Karoliny Pisarek?

Trzeba przyznać, że Kiara to oryginalny wybór na tle popularnych imion nadawanych obecnie w Polsce. Zdecydowanie niesie w sobie międzynarodowy powiew. Imię to uważa się za odmianę formy Chiara, wywodzącej się od łacińskiego słowa clarus. Oznacza ono kogoś świetlistego, jasnego lub sławnego. Można więc uznać, że symbolizuje blask oraz światło.

Miłośnicy filmów animowanych z pewnością kojarzą imię Kiara z bohaterką produkcji Disneya. Tak bowiem w filmie "Król Lew 2: Czas Simby" nazywała się córka króla Simby i Nali, przyszła następczyni tronu Lwiej Ziemi.

Para nie wyjawiła jednak, czy sugerowała się tą bajkową postacią. Skojarzenie to jest jednak interesującym faktem dla wielu sympatyków kina animowanego.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Kiara?

Imię, na które zdecydowali się Karolina Pisarek i Roger Salla, nie należy w naszym kraju do popularnych. Jak wskazują opublikowane na początku 2026 roku dane z bazy PESEL, w Polsce żyło wówczas 328 kobiet o imieniu Kiara. Nieznacznie więcej było kobiet o imieniu Chiara, ponieważ nosiło je 536 pań.

Karolina Pisarek o trudnościach przy porodzie

Znana modelka nie ukrywała przed fanami wyzwań, z jakimi mierzyła się w trakcie ciąży. W maju 2026 roku, podczas rozmowy z portalem Plejada, wyznała, że ze względu na stan zdrowia zmuszona była zrezygnować z porodu siłami natury.

Jestem w sytuacji, gdzie nie mogę podjąć decyzji. Zdrowotnie nie mogę podjąć się naturalnego, co jest dla mnie też przykre

- przyznała w wywiadzie celebrytka. Na szczęście dziś Karolina Pisarek i jej mąż mogą już spokojnie cieszyć się czasem spędzanym z nowo narodzoną córeczką.

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