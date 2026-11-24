Wyprzedaż VOD na Black Friday 2026. Najważniejsze informacje o rabatach

Polski rynek serwisów wideo na żądanie świętuje Black Friday 2026 z wyjątkowym rozmachem. W ramach tegorocznej akcji rabatowej użytkownicy mogą liczyć na bezpośrednie obniżki abonamentów u największych graczy VOD, którym towarzyszą atrakcyjne zniżki na mniejsze stacje tematyczne.

• Maksymalny poziom zniżek to rabaty wynoszące od 50% do nawet 75% standardowej opłaty za miesiąc dostępu.

• Okres naliczania niższych opłat różni się w zależności od wybranej usługi i wynosi 2 miesiące dla SkyShowtime, MGM+ oraz Lionsgate+, pół roku w przypadku Apple TV i Crunchyroll lub pełne 12 miesięcy na platformie HBO Max.

• W puli przecenionych usług znalazły się główne serwisy HBO Max, Apple TV i SkyShowtime, a także mniejsze kanały tematyczne, takie jak Crunchyroll, MGM+ oraz Lionsgate+.

• Z przygotowanych promocji mogą skorzystać nie tylko zupełnie nowi klienci, ale również powracający subskrybenci spełniający warunki regulaminowe poszczególnych platform.

• Czas na podjęcie decyzji jest ściśle określony, ponieważ wszystkie oferty wygasają 30 listopada lub 1 grudnia 2026 roku, w zależności od zasad przyjętych przez konkretnego dostawcę.

Ile kosztują HBO Max, Apple TV i SkyShowtime na Black Friday 2026?

Wielkie święto wyprzedaży w 2026 roku to doskonała okazja do zaoszczędzenia na domowej rozrywce i subskrypcjach streamingowych. Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie promocyjnych stawek i warunków, które pomoże w wyborze najbardziej opłacalnego pakietu.

W tegorocznym zestawieniu pod względem czasu trwania promocji bezkonkurencyjny okazał się serwis HBO Max. Platforma ścięła ceny wszystkich trzech dostępnych wariantów abonamentowych dokładnie o połowę, gwarantując utrzymanie obniżonej stawki przez pełne 12 miesięcy, po których opłata wróci do regularnego poziomu.

• Klienci wybierający plan Podstawowy w HBO Max (z reklamami, w jakości Full HD i na 2 urządzeniach jednocześnie) zapłacą 14,99 zł miesięcznie zamiast standardowych 29,99 zł przez cały rok, co pozwala zachować w kieszeni 180 zł.

• W przypadku planu Standardowego HBO Max (bez reklam, w rozdzielczości Full HD, na 2 urządzeniach i z limitem 30 pobrań) miesięczna opłata przez rok wynosi 19,99 zł zamiast 39,99 zł, co przekłada się na 240 zł rocznej oszczędności.

• Najwyższy plan Premium w HBO Max (bez reklam, oferujący jakość 4K UHD i dźwięk Dolby Atmos, działanie na 4 ekranach oraz 100 pobrań) został przeceniony z 49,99 zł na 24,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, dzięki czemu w skali roku można zaoszczędzić aż 300 zł.

Swoją odpowiedź na Black Friday przygotowała także platforma Apple TV, znana wcześniej pod nazwą Apple TV+. Zarówno nowi, jak i wznawiający subskrypcję użytkownicy zyskali możliwość oglądania autorskich produkcji Apple Originals całkowicie bez reklam, płacąc za bezpośredni dostęp mniej niż połowę standardowej stawki przez pół roku.

• Przez pierwsze sześć miesięcy subskrypcja Apple TV kosztuje w promocji zaledwie 16,99 zł miesięcznie, co w skali całego półrocza daje oszczędność na poziomie 108 zł. Po upływie tego okresu stawka wraca do regularnego poziomu 34,99 zł za miesiąc, a na aktywację oferty czas mija z końcem listopada lub 1 grudnia 2026 roku.

Bardzo agresywną politykę cenową zastosowało również SkyShowtime, które kusi widzów ogromnym rabatem na start. Osoby planujące nadrobienie filmowych i serialowych zaległości w tym serwisie mogą obniżyć swoje rachunki o trzy czwarte na początku subskrypcji.

• Przez pierwsze dwa miesiące dostęp do SkyShowtime jest oferowany w cenie 8,75 zł miesięcznie, co oznacza wydatek rzędu 17,50 zł za cały dwumiesięczny okres i oszczędność wynoszącą dokładnie 52,48 zł. Od trzeciego miesiąca opłata wzrasta do bazowej kwoty 34,99 zł, a promocyjne warunki można aktywować maksymalnie do końca listopada lub 1 grudnia 2026 roku.

Oprócz głównych graczy rynkowych, niższe cenniki wprowadziły także wyspecjalizowane kanały dla miłośników japońskiego anime oraz mocnego kina akcji i thrillerów. Zniżki te można znaleźć bezpośrednio na platformie Crunchyroll, a także w sekcji dodatkowych pakietów Amazon Prime Video Channels.

• Serwis z japońskimi animacjami Crunchyroll obniżył abonament o ponad połowę, oferując dostęp za 11,99 zł zamiast 24,99 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

• Kanał filmowy MGM+ wprowadził rabat w wysokości 75 procent, dzięki czemu przez 2 miesiące zapłacimy za niego 4,25 zł miesięcznie zamiast standardowych 16,99 zł.

• Zbliżoną zniżkę o 75 procent zastosowano w przypadku usługi Lionsgate+, gdzie miesięczny abonament na okres 2 miesięcy spadł z 15,99 zł do kwoty 3,99 zł.

Jak aktywować promocje na HBO Max, Apple TV i SkyShowtime? Zasady i regulamin

Włączenie promocyjnych pakietów z okazji Black Friday jest bardzo proste i wymaga jedynie wizyty na oficjalnej witrynie internetowej HBO Max, Apple TV lub SkyShowtime, gdzie zniżkę uruchamia się bezpośrednio w panelu klienta. Część z wymienionych usług, w tym MGM+, Lionsgate+, Crunchyroll, a także dodatkowe kanały Apple TV i SkyShowtime, można alternatywnie zasubskrybować wewnątrz aplikacji Amazon Prime Video. Niezależnie od wybranej ścieżki, formalności należy dopełnić przed wygaśnięciem ofert, czyli najpóźniej 30 listopada lub 1 grudnia 2026 roku.

Zanim podepniemy kartę płatniczą i zatwierdzimy transakcję, warto dokładnie przeanalizować najważniejsze punkty regulaminów poszczególnych promocji.

• Aktywacja zniżek na główne platformy, czyli HBO Max, Apple TV oraz SkyShowtime, odbywa się bezpośrednio na stronach tych dostawców VOD i nie wymaga kupowania żadnych usług pośredniczących.

• Po upływie okresu objętego rabatem (czyli odpowiednio po 2, 6 lub 12 miesiącach) system automatycznie przedłuży subskrypcję po cenie standardowej, co w przypadku Apple TV i SkyShowtime oznacza pobranie kwoty 34,99 zł za kolejny miesiąc.

• Użytkownicy zachowują pełną elastyczność i mogą zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie trwania promocji bez żadnych kar finansowych, utrzymując dostęp do filmów i seriali aż do końca opłaconego już okresu rozliczeniowego.

• Posiadanie opłaconego abonamentu Amazon Prime jest konieczne wyłącznie przy zakupie kanałów dodatkowych, takich jak MGM+ czy Lionsgate+, jeśli decydujemy się na ich aktywację wewnątrz ekosystemu Amazon Prime Video.

Źródła: serwisów hbomax.com, tabletowo.pl, hdtvpolska.com oraz gsmonline.pl.