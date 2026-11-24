Fatalny bilans Jana Urbana. Wyniki reprezentacji Polski w 2026 roku

Sytuacja Jana Urbana od dawna była bardzo napięta, a słaba postawa drużyny narodowej tylko potęgowała plotki o jego rychłym zwolnieniu. Polscy piłkarze uplasowali się ostatnio na trzeciej pozycji w swojej grupie Ligi Narodów, co bezpośrednio przełożyło się na spadek do trzeciego koszyka przed losowaniem kwalifikacji do turnieju Euro 2028. Podsumowanie całego 2026 roku wypadło dla kadry wyjątkowo niekorzystnie, gdyż zespół odniósł tylko dwie wygrane i poniósł klęski we wszystkich czterech spotkaniach rozgrywanych na wyjeździe. Największym rozczarowaniem okazała się jednak marcowa porażka ze Szwecją w decydującym starciu barażowym o wyjazd na mundial.

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Ostateczne decyzje dotyczące dalszych losów szkoleniowca miały zapaść podczas wtorkowych rozmów z kierownictwem piłkarskiej centrali. W spotkaniu tym uczestniczyli najważniejsi działacze związku, w tym prezes Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny Łukasz Wachowski. Towarzyszyli im również wiceprezes odpowiadający za kwestie szkoleniowe Sławomir Kopczewski, a także Radosław Michalski, który z ramienia zarządu sprawuje pieczę nad pierwszą reprezentacją Polski.

Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie Jana Urbana. Roszady w sztabie kadry

Wielogodzinne spotkanie, podczas którego trener zaprezentował szczegółowe podsumowanie swoich dotychczasowych działań, zakończyło się publikacją oficjalnego oświadczenia przez Polski Związek Piłki Nożnej. Choć wielu komentatorów spodziewało się dymisji, Jan Urban ostatecznie utrzymał posadę selekcjonera drużyny narodowej. Warunkiem dalszego prowadzenia kadry okazała się jednak konieczność przeprowadzenia głębokich zmian wśród jego asystentów.

Z opublikowanego dokumentu wynika, że po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji szef federacji oraz trener doszli do porozumienia, ustalając, iż dalsza praca jest możliwa, ale sztab szkoleniowy reprezentacji Polski wymaga pilnych wzmocnień personalnych. W praktyce decyzja ta zwiastuje zwolnienia najbliższych dotychczasowych asystentów selekcjonera. Piłkarska centrala wkrótce ruszy z negocjacjami z nowymi kandydatami do pracy z kadrą i obiecuje regularnie przekazywać mediom informacje o efektach tych rozmów. Takie postawienie sprawy wyraźnie pokazuje, że prezes Cezary Kulesza stracił już cierpliwość, a przyszłość samego Urbana zależy teraz bezpośrednio od rezultatów zapowiedzianej przebudowy sztabu.