Karolina Gilon przyjęła oświadczyny! Ukochany zaskoczył ją pod Koloseum, wszystko zostało nagrane

Karolina Gilon zaręczona w Rzymie. Gwiazdy ślą życzenia

Karolina Gilon podzieliła się w mediach społecznościowych wspaniałą wiadomością o swoich zaręczynach. Prowadząca pochwaliła się romantycznym wideo z oświadczyn, na których widać jej szczere wzruszenie, ale też ogromne zaskoczenie. Pod postem na Instagramie błyskawicznie zaroiło się od komentarzy z życzeniami, zarówno od wiernych fanów, jak i koleżanek z branży.

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Oooo, gratulacje - rzuciła Marcelina Zawadzka.

W jej ślady poszły m.in. Małgorzata Tomaszewska, Hanna Żudziewicz i Ada Fijał. Aleksandra Żuraw przyznała z kolei, że cała sytuacja mocno ją wzruszyła. Sama Gilon skomentowała nagranie, zwracając uwagę na nerwowy uśmiech swojego narzeczonego, co uznała za urocze.

I ten Matiego śmiech ze stresu, kocham najmocniej.

Jeszcze kilka miesięcy temu prezenterka żartobliwie popędzała partnera z decyzją o oświadczynach, a teraz może cieszyć się upragnionym finałem. Dla tej dwójki to kolejny wielki krok w związku, który ostatnio niezwykle dynamicznie się rozwija.

Widzisz na moim palcu pierścionek z diamentem? No nie ma, właśnie, do roboty Mati k...a, ja wiecznie żyć nie będę. Mam jeszcze takie ładne, niestare dłonie - mówiła gwiazda w podcaście "Call Me Mommy".

Mateusz Świerczyński z "Love Island" narzeczonym Gilon

Wybrankiem Karoliny jest Mateusz Świerczyński, uczestnik programu "Love Island", gdzie oboje się poznali. Mimo że na początku wiele osób wątpiło w trwałość tego uczucia, para udowodniła, że łączy ich coś wyjątkowego. Na początku 2025 roku, w lutym, powitali na świecie synka Franciszka. Od tamtej pory oboje głośno mówią, że rodzina jest dla nich najważniejsza.

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To jednak nie koniec rewolucji w życiu narzeczonych, którzy zdecydowali się na poważny krok w kwestii swojej przyszłości mieszkaniowej. Mieli już prawie kupić apartament w Hiszpanii, ale w ostatniej chwili zrezygnowali z transakcji. Zamiast tego nabyli działkę w Polsce i planują postawienie tam domu w otoczeniu natury. Karolina Gilon wyjaśniała, że zależy im, by ich syn wychowywał się blisko rodziny, w polskojęzycznym i rodzimym środowisku. Choć czeka ich sporo wyzwań związanych z budową, wierzą, że stworzą tam idealne miejsce dla swojej rodziny. Czekamy na ślub!

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