Justyna Steczkowska zdradza szczegóły ślubu Leona i Kseni. Rodzinę czeka egzotyczny wyjazd!

Leon i Ksenia zaręczyli się na sam koniec ubiegłego roku, a ten rok spędzają na przygotowaniach do ślubu. Para prowadziła nawet swój własny cykl w "Pytaniu na Śniadanie", testując inne pary na znajomość siebie nawzajem. Szczegółów ślubu jednak nie zdradzali poza tym, że nie odbędzie się on w Polsce. Teraz miejsce wyjawiła nam dumna mama i teściowa, Justyna Steczkowska.

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo zaręczeni. Planują ślub za granicą

Starszy z synów Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego oświadczył się swojej dziewczynie podczas wyjazdu na Malediwy w grudniu 2025 roku. Leon i Ksenia poznali się kilka lat temu podczas walentynkowej imprezy w klubie i z czasem stworzyli zgraną parę. Podczas gdy narzeczona chłopaka szykuje się do udziału w "Królowej przetrwania", jednocześnie trwają gorączkowe przygotowania do wymarzonego ślubu. Jak już było wiadomo, odbędzie się on w przyszłym roku za granicą.

Justyna Steczkowska zdradziła miejsce i szczegóły. Chodzi o kraj poza Europą

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla Eska.pl głos zabrała mama Leona i teściowa Kseni. Justyna Steczkowska konsekwentnie wspiera narzeczonych, ale jak podkreśla, nie wtrąca się przesadnie do ślubnych planów. Ujawniła nam jednak, gdzie dokładnie odbędzie się ceremonia. Okazuje się, że zakochani postanowili wrócić na Malediwy! Tam organizują ślub i wesele, w których towarzyszyć im będą rodzice i rodzeństwo.

- Ja się cieszę, powiedzą sobie "tak" niedługo, więc naprawdę super. Cała rodzina jedzie na Malediwy bawić się na ślubie i na weselu. Jesteśmy tylko my, czyli nasza rodzina i rodzina Kseni. [...] Będzie super, jestem przekonana o tym - powiedziała nam gwiazda.

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"Jestem wspaniałą teściową". Artystka ma ważny apel

Piosenkarka uważa się za dobrą teściową, ponieważ wspiera swoich dorosłych synów i ich partnerki, ale nie ingeruje w ich życie. Justyna Steczkowska jest zdania, że im lepsze mamy relacje z rodzicami, tym lepsze relacje panują w całej rodzinie, co procentuje też w przyszłości. Co ciekawe, gwiazda wspomniała ponadto o... wnukach. Jak mówi, dzieciom potrzebne jest wsparcie szczególnie wtedy, gdy same zostają rodzicami.

- Jestem wspaniałą teściową, ponieważ w nic się nie wtrącam i to też państwu polecam. Dajmy młodym żyć po swojemu, swoim życiem, swoimi sprawami, pomagajmy ile możemy, wspierajmy w tej nowej drodze życia, która przecież, gdy pojawiają się dzieci, różne problemy, jak to w życiu... nigdy to nie jest takie super łatwe i zero-jedynkowe - zaapelowała artystka. - Im bardziej mamy wsparcie rodziców, tym lepiej dla wszystkich, bo wtedy rodzina jest sklejona ze sobą, może się wspierać nawzajem, ufać sobie. Więc ja jestem za tym, żeby zawsze wspierać młodych ludzi i wtedy zupełnie inne są rozmowy, inne relacje - dodała w rozmowie z Eską.

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