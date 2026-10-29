Rozbój na Bieżanowie w Krakowie. 86-latka trafiła do szpitala, 46-latek aresztowany

86-latka ranna po rozboju na Bieżanowie

Policjanci z Komisariatu Policji VI w Krakowie otrzymali zgłoszenie o napadzie na starszą kobietę w rejonie jednego z osiedli na Bieżanowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 86-latka została uderzona przez mężczyznę. Następnie sprawca zabrał jej plecak z kilkuset złotymi. Mężczyzna oddalił się w nieznanym kierunku. Ranna kobieta z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do jednego z krakowskich szpitali.

Podejrzany o rozbój zatrzymany na Prądniku Czerwonym

Kryminalni z Komisariatu Policji VI poczynili ustalenia i wytypowali mężczyznę, który mógł stać za atakiem na seniorkę. 27 października policjanci pojechali na Prądnik Czerwony, gdzie, jak ustalili, miał przebywać. Funkcjonariusze wylegitymowali i zatrzymali 46-latka. Mężczyznę przewieziono do komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności.

Areszt dla 46-latka podejrzanego o rozbój

Materiał dowodowy zebrany przez śledczych pozwolił na przedstawienie 46-latkowi zarzutu rozboju. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze i zastosował wobec niego areszt tymczasowy na trzy miesiące. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia. Policja poinformowała, że z uwagi na działanie w warunkach recydywy podejrzanemu grozi wyższa kara.

Źródło: Policja.pl