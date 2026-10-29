Faworytka odpadła z "Top Model". Klaudia El Dursi ja przywróciła!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-29 10:54

Ostatni odcinek "Top Model" zaskoczył. Jurorzy zdecydowali, że z programem ma pożegnać się Gabi Filipkowska, która dla wielu widzów była pewniakiem do finału. Z decyzją nie zgodziła się prowadząca - Klaudia El Dursi - która postanowiła przywrócić ją do show.

Dlaczego Gabi odpadła z "Top Model"?

To był szok! Gabi w dwóch poprzednich odcinkach wygrała panel "Top Model" i wydawało się, że wyrasta na murowaną faworytkę do finału 15. edycji reality show. Jest to jednak program nieprzewidywalny i wystarczyło jedno potknięcie, aby jej przygoda się zakończyła. Gabi poszło słabo na pokazie mody z przeszkodami, a później jurorzy nie byli zadowoleni z efektu jej pracy na sesji zdjęciowej. Stwierdzili, że jest piękna, ale nic więcej już nie oferuje i nie potrafi wyjść ze strefy komfortu. Przeciwko jej eliminacji była Joanna Krupa, ale została przegłosowana przez resztę jurorów. Gabi miała jednak dużo szczęścia, ponieważ za kulisami czekała na nią Klaudia El Dursi.

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Poruszające słowa Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi wytłumaczyła, dlaczego postanowiła przywrócić Gabi do "Top Model". Jak się okazuje, dostrzegła w niej siebie sprzed lat, gdy też była uczestniczką programu.

Słyszałam bardzo podobne rzeczy, że za komercyjna, że za piękna. Ja w ogóle tak nie uważam. (...) To nigdy nie jest łatwa decyzja. Odpowiedzialność, którą noszę na sobie, bardzo ciąży, dlatego chciałabym te szanse i tę możliwość przywrócenia wykorzystać jak najlepiej. Nie chciałabym popełnić błędu. Dzisiaj czuję, że też tego błędu nie popełniłam. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z nami nie było Gabi.

"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną:

  • Jakub Bara
  • Gabriela Filipkowska
  • Martyna Hildebrand
  • Hugon Jamróz
  • Mira Majchrzak
  • Benjamin Nhial
  • Helena Pszczoła
  • Dominik Pytel
  • Kuba Stanicki
  • Julia Ueda
Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival
Uśmiechnięta Gabi Filipkowska i obok Klaudia El Dursi. O zwrocie akcji w Top Model przeczytasz na Eska.
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Klaudia El Dursi