Faworytka odpadła z "Top Model". Klaudia El Dursi ja przywróciła!

Dlaczego Gabi odpadła z "Top Model"?

To był szok! Gabi w dwóch poprzednich odcinkach wygrała panel "Top Model" i wydawało się, że wyrasta na murowaną faworytkę do finału 15. edycji reality show. Jest to jednak program nieprzewidywalny i wystarczyło jedno potknięcie, aby jej przygoda się zakończyła. Gabi poszło słabo na pokazie mody z przeszkodami, a później jurorzy nie byli zadowoleni z efektu jej pracy na sesji zdjęciowej. Stwierdzili, że jest piękna, ale nic więcej już nie oferuje i nie potrafi wyjść ze strefy komfortu. Przeciwko jej eliminacji była Joanna Krupa, ale została przegłosowana przez resztę jurorów. Gabi miała jednak dużo szczęścia, ponieważ za kulisami czekała na nią Klaudia El Dursi.

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Poruszające słowa Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi wytłumaczyła, dlaczego postanowiła przywrócić Gabi do "Top Model". Jak się okazuje, dostrzegła w niej siebie sprzed lat, gdy też była uczestniczką programu.

Słyszałam bardzo podobne rzeczy, że za komercyjna, że za piękna. Ja w ogóle tak nie uważam. (...) To nigdy nie jest łatwa decyzja. Odpowiedzialność, którą noszę na sobie, bardzo ciąży, dlatego chciałabym te szanse i tę możliwość przywrócenia wykorzystać jak najlepiej. Nie chciałabym popełnić błędu. Dzisiaj czuję, że też tego błędu nie popełniłam. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z nami nie było Gabi.

"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną:

Jakub Bara

Gabriela Filipkowska

Martyna Hildebrand

Hugon Jamróz

Mira Majchrzak

Benjamin Nhial

Helena Pszczoła

Dominik Pytel

Kuba Stanicki

Julia Ueda

Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival