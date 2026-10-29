Malik Montana i Julia Wieniawa nagrali wspólny utwór. Raper zdradza kulisy współpracy i datę premiery

Obecność Julii Wieniawy na scenie obok Malika Montany stanowiła jedną z niespodzianek podczas koncertu z okazji dziesięciolecia działalności artystycznej rapera. Duet wykonał przed zgromadzoną widownią część premierowej piosenki, jednak szczególne zainteresowanie publiczności wzbudził gest muzyka, który na zakończenie wręczył partnerce scenicznej olbrzymi bukiet złożony z czerwonych róż.

Wiele osób zastanawiało się, czy praca w studiu przebiegała równie pomyślnie, jak sugerowałaby to ich wspólna prezentacja na scenie. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi” raper rozwiał wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

„Super, bardzo sprawnie przebiegła” - ocenił Malik Montana, odpowiadając na pytanie dotyczące współpracy z Wieniawą.

Kiedy padło pytanie o wzajemną chemię między wykonawcami, muzyk udzielił bardzo zwięzłej odpowiedzi.

„Jeśli chemii by nie było, to by nie było utworu” - stwierdził artysta.

Malik Montana i Julia Wieniawa w studiu. Raper musiał wyjść ze strefy komfortu

Zestawienie rapowego stylu Malika Montany z popową wrażliwością Julii Wieniawy dla wielu słuchaczy jest sporym zaskoczeniem. Muzyk otwarcie przyznał, że stworzenie wspólnej kompozycji zmusiło go do porzucenia dotychczasowych nawyków i wyjścia poza standardowe ramy swojej codziennej twórczości.

W rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” artysta zdradził, że wokalistka przyszła do studia ze sporą częścią gotowego już tekstu. Raper napisał swoje zwrotki bezpośrednio podczas sesji nagraniowej, a całemu procesowi towarzyszyła intensywna wymiana wspólnych koncepcji.

Była tam trochę, że nazwę to, burza mózgów, z racji tego, że ja musiałem wyjść trochę ze swojej strefy komfortu. Chociażby brzmieniowo i tematycznie też się starałem nie robić tego, co robię na co dzień – zdradził.

Takie nietypowe zadania stanowią dla muzyka niezwykle istotny element jego zawodowej drogi. Artysta zaznaczył, że prawdziwy rozwój wymaga poszukiwania zupełnie nowych ścieżek, zamiast ciągłego powielania sprawdzonych już wcześniej schematów.

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Kiedy premiera wspólnego utworu Malika Montany i Julii Wieniawy?

Wielbiciele obojga wykonawców już niebawem będą mogli posłuchać pełnej wersji nagrania. W wywiadzie dla „Super Expressu” raper przekazał informację, że utwór powinien trafić do sieci za nieco ponad tydzień, co oznacza, że premiery piosenki można spodziewać się w okolicach 6 listopada.

Muzyk nie ujawnił jeszcze, czy występ na warszawskim Torwarze zapoczątkuje dłuższą serię wspólnych projektów z Julią Wieniawą. Pytany o ewentualny udział śpiewającej aktorki w jego kolejnych koncertach, raper nie dał jednoznacznej odpowiedzi.

„Czas pokaże” - skwitował krótko z uśmiechem Malik Montana.

Julia Wieniawa dostała kilkaset róż od Malika Montany. Co z nimi zrobiła?

Wręczenie gigantycznego bukietu kwiatów było jednym z najbardziej widowiskowych punktów całego jubileuszowego koncertu. Raper podarował Julii Wieniawie kilkaset czerwonych róż, dlatego dziennikarze „Super Expressu” dopytywali, czy artystka zdradziła mu późniejsze losy tego prezentu. Według słów muzyka wokalistka włożyła kwiaty do wanny, choć on sam nie chciał spekulować, czy wiązało się to z kąpielą w płatkach.

„Z tego, co mi wiadomo, to rzeczywiście posłuchała się i wrzuciła je do wanny” - wyjaśnił muzyk w rozmowie z tabloidem.

Obecnie jednak to muzyczne efekty spotkania tej dwójki budzą wśród fanów największe zainteresowanie. Słuchaczom pozostaje odliczać dni do oficjalnej premiery, aby przekonać się, jak ostatecznie brzmi piosenka będąca efektem intensywnej pracy obojga artystów.

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