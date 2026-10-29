Policjant pomógł seniorowi w Polkowicach. 76-latek leżał wśród krzewów na Rynku

Policjant znalazł seniora na Rynku w Polkowicach

Do zdarzenia doszło 28 października 2026 roku po godzinie 15:00. St. sierż. Michał Machaj z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, wracając po służbie do domu, przechodził przez Rynek. Przy dużych donicach z kwiatami zauważył starszego mężczyznę leżącego wśród krzewów. Policjant podszedł do niego, aby sprawdzić, co się stało i czy potrzebuje pomocy.

76-latek trafił do szpitala

Senior nie odpowiadał na pytania i nie mógł samodzielnie wstać. Policjant udzielił mu pomocy, wezwał zespół ratownictwa medycznego oraz powiadomił dyżurnego polkowickiej komendy. Dyżurny skierował na miejsce patrol, a funkcjonariusz pozostał przy 76-latku do przyjazdu ratowników. 76-latek został przewieziony do szpitala.

Policja apeluje, by reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy

Policja przypomina, by nie przechodzić obojętnie obok osób zagubionych lub mających trudności z nawiązaniem kontaktu. Mundurowi apelują również, aby nie oceniać pochopnie przyczyn ich zachowania. W razie potrzeby należy zatrzymać się, zainteresować się sytuacją i wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Taka reakcja może pomóc osobie, która nie potrafi samodzielnie poprosić o wsparcie.

Źródło: Policja.pl