Kolor włosów do zielonych oczu i jasnej karnacji. Te odcienie rozświetlą cerę i odejmą 10 lat

• Tajemnica udanej koloryzacji polega na dopasowaniu odcienia do indywidualnego typu urody, a nie wyłącznie do aktualnych trendów, co pozwala uniknąć błędów i optycznie odjąć sobie lat.

• Sprawdź najważniejsze reguły dotyczące rozpoznawania tonacji skóry oraz barwy tęczówki, dzięki którym wybierzesz kolor idealnie eksponujący naturalne piękno.

• Przekonaj się, które dokładnie warianty blondów, rudości oraz brązów najlepiej współgrają z zielonymi oczami i jasną cerą, zapewniając twarzy promienny, zdrowy wygląd.

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Jak dobrać kolor włosów do typu urody i karnacji?

Powszechnie uważa się, że decyzja kobiety o zmianie fryzury często zwiastuje chęć zaprowadzenia poważnych zmian w dotychczasowym życiu. W tym stwierdzeniu kryje się sporo prawdy, ponieważ odpowiednio dobrane do urody cięcie oraz koloryzacja potrafią przynieść spektakularne efekty. Planując wizytę w salonie, nie należy kierować się wyłącznie chwilową modą, lecz przede wszystkim indywidualnymi cechami wyglądu, co pozwoli uniknąć wizerunkowych błędów i skutecznie odmłodzić twarz. Styliści regularnie przypominają klientkom o konieczności zachowania harmonii między odcieniem pasm a typem urody, co wymaga wcześniejszego określenia tonacji skóry oraz barwy tęczówki. Jasną karnację można rozpoznać po bardzo bladym, chłodnym i jasnym zabarwieniu naskórka. Z kolei cera ciemna wyróżnia się tonami oliwkowymi, złotymi lub lekko brzoskwiniowymi. Podstawowa i niepodważalna zasada fryzjerstwa głosi natomiast, że idealny kolor włosów musi bezwzględnie eksponować kolor oczu.

Jaki kolor włosów do zielonych oczu i jasnej karnacji odmładza o 10 lat?

Przed wizytą w salonie fryzjerskim wiele kobiet szuka odpowiedzi na pytanie, jakie odcienie najlepiej współgrają z zielonymi oczami. Taki kolor tęczówki występuje niezwykle rzadko i wyróżnia się wyjątkową, wręcz magiczną głębią, dlatego warto zastosować koloryzację, która maksymalnie wydobędzie tę unikalną barwę. Posiadaczki jasnej cery oraz zielonych oczu powinny postawić przede wszystkim na ogniste rudości, a także kakaowe i orzechowe brązy. Wymienione propozycje perfekcyjnie akcentują kolor tęczówki i nadają spojrzeniu wyrazistości, a jednocześnie świetnie współgrają z bladą skórą, gwarantując jej promienny i zdrowy wygląd. Istnieje również jeszcze jedna opcja, która doskonale pasuje do jasnej karnacji oraz zielonych oczu. Mowa o piaskowym blondzie, który prezentuje się szczególnie korzystnie u pań mających z natury jasną oprawę brwi.