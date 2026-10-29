Caroline Wozniacki urodziła trójkę dzieci. Słynna tenisistka wciąż imponuje formą

Caroline Wozniacki zachwyca formą fizyczną

Karolina Woźniacka, znana na świecie jako Caroline Wozniacki, zgromadziła w swoim dorobku aż 30 tytułów po wygranych turniejach WTA. Jej najcenniejszym osiągnięciem pozostaje wygrana w wielkoszlemowym Australian Open w 2010 roku. Choć słynna zawodniczka przyszła na świat w 1990 roku w duńskim Odense, ma polskie korzenie. Jej matka występowała w siatkarskiej reprezentacji Polski, natomiast ojciec, Piotr Woźniacki, był piłkarzem grającym między innymi w barwach Zagłębia Lubin oraz Miedzi Legnica, a po emigracji rodziny do Danii w latach 80. kontynuował tam karierę. Wychowanie w tak usportowionym domu sprawiło, że aktywność fizyczna towarzyszyła przyszłej liderce światowych list od wczesnego dzieciństwa. Poza ogromnymi sukcesami na korcie Dunka polskiego pochodzenia ułożyła sobie również życie prywatne. W 2019 roku poślubiła byłego koszykarza ligi NBA Davida Lee, z którym doczekała się trójki potomstwa. Tak duża życiowa zmiana nie wpłynęła jednak na figurę sportsmenki. Aktualne fotografie odsłaniające sylwetkę Karoliny Woźniackiej sprawiają wrażenie, jakby tenisistka wciąż rywalizowała w ścisłej światowej czołówce.

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Zdjęcia Caroline Wozniacki po trzech ciążach oraz archiwalne kadry

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Rodzina Caroline Wozniacki. Kim są mąż i dzieci tenisistki?

Małżeństwo Caroline Wozniacki i Davida Lee najpierw powitało na świecie córkę Olivię, a wkrótce potem syna o imieniu James. W 2023 roku tenisistka podjęła zaskakującą decyzję o wznowieniu kariery. „Przez te ostatnie trzy lata z dala od sportu, miałam okazję nadrobić stracony czas z rodziną, zostałam matką i teraz mam dwójkę wspaniałych dzieci, za które jestem bardzo wdzięczna. Ale nadal mam cele, które chcę osiągnąć. Chcę pokazać moim dzieciom, że można realizować swoje marzenia bez względu na wiek i rolę, jaką się pełni” - tłumaczyła wówczas zawodniczka. W późniejszym czasie sportsmenka ponownie zaszła w ciążę i urodziła trzecią pociechę. W 2025 roku rodzina powiększyła się o drugiego syna, Maxa Wozniacki Lee. Patrząc na obecną, wysportowaną sylwetkę Caroline Wozniacki, można odnieść wrażenie, że nie zakończyła ona jeszcze definitywnie swojej przygody ze sportem, a jej formy mogłaby pozazdrościć niejedna czynna tenisistka.