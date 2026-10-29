Igrzyska olimpijskie 2036 w Afryce. Zaskakujący kandydat do organizacji

Igrzyska olimpijskie 2036 szansą dla Durbanu

Południowoafrykańscy działacze oficjalnie potwierdzili w czwartek swoje aspiracje dotyczące wielkiego święta sportu. Durban został wybrany na kandydata zamiast Johannesburga i Kapsztadu, które również poważnie rozpatrywano. Czteromilionowa metropolia położona nad Oceanem Indyjskim już kilkanaście lat temu myślała o takim kroku. Wtedy jednak pomysł upadł ze względu na wysokie koszty planowanego przedsięwzięcia.

Miasto w przeszłości miało już problemy z organizacją dużych imprez. Z powodu braku odpowiednich gwarancji finansowych Durban stracił prawo do goszczenia Igrzysk Wspólnoty Narodów w 2022 roku. Obecnie przedstawiciele władz nie potrafią jeszcze oszacować całkowitych kosztów, jakie kraj musiałby ponieść w razie wygranej. Wiadomo jedynie, że główną areną zmagań ma być mogący pomieścić 56 tysięcy widzów stadion Moses Mabhida. Obiekt ten powstał przed południowoafrykańskimi piłkarskimi mistrzostwami świata w 2010 roku.

Kto zorganizuje igrzyska olimpijskie 2036?

Walka o miano gospodarza największej sportowej imprezy globu będzie niezwykle zacięta. Republika Południowej Afryki jest jednym z siedmiu państw ubiegających się o igrzyska w 2036 roku. W wyścigu tym biorą również udział Indie, Katar, Korea Południowa, Niemcy, Węgry oraz Turcja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaplanował ostateczny wybór organizatora na połowę 2029 roku. Konkurencja dysponuje potężnym zapleczem infrastrukturalnym i ogromnym potencjałem finansowym.

Zanim jednak zapadną kluczowe decyzje, Afryka zadebiutuje jako gospodarz innej ważnej imprezy. W najbliższy weekend w Dakarze wystartują Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie, co jest historycznym momentem dla całego kontynentu. Stolica Senegalu ugości młodych i utalentowanych sportowców z całego świata. Będzie to pierwsze w dziejach wydarzenie rangi olimpijskiej zorganizowane na afrykańskiej ziemi. Doświadczenia z tej imprezy mogą okazać się niezwykle cenne w kontekście kandydatury RPA.