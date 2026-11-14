Jeremy Sochan wraca do formy w G League. Zobacz jego dokładne statystyki

Pierwsze zwycięstwo Texas Legends w sezonie

W piątkowym spotkaniu rozegranym w hali Fifth Third Arena we Frisco, drużyna Texas Legends pokonała Rio Grande Valley Vipers 102:99. Polski koszykarz rozpoczął mecz w pierwszej piątce i spędził na parkiecie 36 minut. Zespół odniósł w ten sposób pierwszą wygraną po dwóch wyjazdowych przegranych na początku bieżących rozgrywek G League, stanowiącej oficjalne zaplecze NBA.

Reprezentant Polski zgromadził 20 punktów, trafiając cztery z dziewięciu rzutów z gry, w tym jeden rzut za trzy punkty. Wykorzystał także bezbłędnie wszystkie sześć rzutów wolnych. Do dorobku punktowego 23-latek dołożył cztery zbiórki, pięć asyst, pięć strat oraz trzy przewinienia. Najlepszym strzelcem ekipy z Teksasu był Darin Green, który zdobył 21 punktów.

Gdzie grał wcześniej Jeremy Sochan?

Skrzydłowy rozpoczął karierę w NBA cztery lata temu, gdy San Antonio Spurs wybrali go z dziewiątym numerem w drafcie. Po udanych początkach zawodnik stopniowo stracił miejsce w składzie, co ostatecznie skutkowało rozwiązaniem umowy w lutym 2026 roku. Dwa dni później podpisał kontrakt z New York Knicks, z którymi zdobył mistrzostwo, jednak rzadko pojawiał się na boisku.

Przed bieżącym sezonem koszykarz parafował niegwarantowaną umowę z Portland Trail Blazers, z której klub zrezygnował tuż przed startem ligi. Polak trafił do G League jako pierwszy numer draftu, wybrany przez Texas Legends, czyli oficjalną filię Dallas Mavericks. W niedzielę obie drużyny zmierzą się ponownie na tym samym parkiecie.