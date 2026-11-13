Niespodziewane znalezisko na grobie syna Sylwii Peretti. Ktoś zostawił dla niej poruszający list

Tragiczny wypadek samochodowy w Krakowie z lipca 2023 roku, w którym zginął 24-letni Patryk Peretti, okazał się dla jego matki gigantycznym wstrząsem. Od dnia tamtej tragedii Sylwia Peretti otwarcie mówi o bólu po stracie jedynego dziecka i o tym, jak ciężkie są dla niej kolejne miesiące. Celebrytka nieustannie dzieli się w sieci wspomnieniami związanymi z synem oraz udowadnia, jak bardzo dba o jego grób.

Mimo że w ostatnim czasie w mediach społecznościowych celebrytki można zauważyć także nieco barwniejsze ujęcia, to kultywowanie pamięci o zmarłym synu wciąż stanowi fundament jej codzienności. W trakcie najnowszych odwiedzin na cmentarzu Peretti ujawniła coś wyjątkowego, co wyróżniało się na tle tradycyjnych wiązanek i zapalonych lampek.

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Tajemniczy list na grobie Patryka Perettiego. Co znalazła Sylwia Peretti?

Opublikowane na Instagramie wideo dokładnie pokazuje, jak obecnie prezentuje się miejsce spoczynku Patryka. Czarny, granitowy pomnik jest udekorowany świeżymi chryzantemami, wrzosami oraz różami, a obok nich stoją specjalne lampiony opatrzone fotografiami 24-latka i osobistymi dedykacjami.

Pomiędzy przyniesionymi kwiatami i zniczami leżał jednak bardzo niecodzienny pakunek. Nieznana osoba położyła na płycie zabezpieczoną przed opadami deszczu kopertę przypominającą list. Wewnątrz tego opakowania ukryto zalaminowane strony z odręcznym pismem, które przystrojono rysunkami serduszek oraz karteczkami w pastelowych barwach.

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Poruszające słowa do Sylwii Peretti. Nieznajomy zostawił ważną wiadomość

Szybko wyszło na jaw, że pozostawiona korespondencja ma bardzo głęboki charakter. Anonimowy nadawca zdecydował się przekazać Sylwii Peretti niezwykle osobiste wyrazy otuchy. Na jednej z pozostawionych karteczek widniał bardzo wzruszający fragment.

„Jesteś wartościową kobietą. Pamiętaj o tym każdego dnia. Zasługujesz na szacunek, miłość i wszystko, co dobre”.

W kolejnych zdaniach listu anonimowy autor zwrócił uwagę na ogromną siłę oraz godność, jakimi wykazuje się celebrytka. Nieznajoma osoba życzyła matce zmarłego Patryka dużo spokoju, miłości, a także wielu okazji do uśmiechu w nadchodzącej przyszłości.

Całość uzupełniono o drobną fiszkę niosącą bardzo ważne przesłanie. Przypomniano na niej, że wciąż istnieją na świecie dobrzy i życzliwi ludzie, którzy potrafią wspierać innych i być blisko nie tylko w tych szczęśliwych chwilach.

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