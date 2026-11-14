FC Barcelona emituje obligacje na stadion. Kiedy koniec remontu Camp Nou?

Koszty przebudowy stadionu gwałtownie rosną

Za przeprowadzenie operacji finansowej odpowiadał bank Goldman Sachs jako wyłączny agent emisji. Transakcja uzyskała oficjalne zatwierdzenie hiszpańskiej Komisji Papierów Wartościowych (CNMV). Dodatkowo kataloński klub pozyskał 210 milionów euro w ramach tak zwanego długu uprzywilejowanego. Zastrzyk gotówki ma pomóc w pokryciu niedoborów płynności wywołanych rosnącymi kosztami prowadzonych prac budowlanych.

Początkowo zakończenie prac na obiekcie planowano na 2026 rok. Ostatecznie finał inwestycji został przesunięty na sezon 2028/2029. Obecnie drużyna rozgrywa swoje mecze domowe na przebudowywanym stadionie, jednak jego pojemność jest mocno ograniczona. Nowe środki uzupełniają pierwotny pakiet 1,5 miliarda euro przeznaczony na projekt Espai Barca.

Jakie obiekty obejmuje projekt Espai Barca?

Szeroko zakrojony plan modernizacji dotyczy nie tylko głównej areny piłkarskiej. Projekt obejmuje między innymi halę Nou Palau Blaugrana dla sekcji koszykówki, piłki ręcznej oraz futsalu. W ramach inwestycji odnowiony zostanie również Estadi Johan Cruyff, gdzie występują piłkarki FC Barcelona Femeni oraz młodzieżowy zespół Barca Atleti. Przebudowie ulegnie także Campus Barca, czyli obszar biur, sklepów i stref kibicowskich w kompleksie Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Po zakończeniu wszystkich prac Spotify Camp Nou ma być największym stadionem piłkarskim w Europie pod względem pojemności. Nowoczesny obiekt zaoferuje znacznie więcej przestrzeni biznesowych i stref o podwyższonym standardzie. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla generowania wyższych przychodów w kolejnych latach. Europejska Unia Związków Piłkarskich (UEFA) zdecydowała już, że w 2029 roku odnowiony stadion zorganizuje finał Ligi Mistrzów.