Justyna Steczkowska jak diwa pośród jesiennych chłodów. Artystce na każdym kroku towarzyszyła ochrona

Obecność Justyny Steczkowskiej na otwarciu salonu kosmetyków luksusowych

Justyna Steczkowska od lat utrzymuje stabilną pozycję na polskiej scenie muzycznej i w mediach. Wydaje się, że czas omija ją szerokim łukiem, co widać po jej nienagannym wyglądzie i niesłabnącym temperamencie. Kiedy rok temu wzięła udział w konkursie Eurowizji, widzowie w całej Europie byli pod wrażeniem formy polskiej artystki.

Uwagę przyciąga nie tylko jej talent wokalny, ale także wyczucie mody. Zawsze starannie dobiera stroje, które wyglądają niczym wyjęte prosto z najlepszych domów mody. Nie dla niej luźne ubrania – znana jest z tego, że potrafi założyć szpilki w niemal każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Właśnie dlatego wiele firm tak ceni sobie współpracę ze Steczkowską. Od przeszło dwóch dekad związana jest z jednym z wiodących producentów rajstop w Polsce.

Z kolei na początku 2023 roku artystka zaangażowała się w promocję nowej linii luksusowych kosmetyków. Marka ta stale się rozwija, a w sobotę, 24 października, w warszawskich Złotych Tarasach miał miejsce debiut ich największego sklepu na terenie naszego kraju.

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Justyna Steczkowska w Złotych Tarasach opuszczała galerię w obstawie ochroniarzy

Obecność artystki uświetniła oficjalne otwarcie salonu w Złotych Tarasach. Justyna Steczkowska wybrała na tę okazję imponującą, białą suknię, która doskonale komponowała się z jej smukłą sylwetką.

Dopasowana do figury suknia opadała gładko, tworząc elegancki profil. Cała kreacja usiana była delikatnymi kryształkami i perłowymi zdobieniami, a jej wyrazisty charakter podkreślał dekolt w formie serca.

Kluczowym elementem stroju wokalistki były wysokie obcasy. Po opuszczeniu strefy eventowej, Justyna Steczkowska udała się do swojego samochodu, co odbywało się pod bacznym okiem ochroniarzy. Choć pogoda była wręcz zimowa, artystka zdawała się nie przejmować niskimi temperaturami, niosąc swoje okrycie dłoniach.

Dobre samopoczucie dopisywało jej aż do końca wizyty. Wyjeżdżając z galerii, z uśmiechem na twarzy pozdrowiła fotoreporterów, machając w ich stronę.

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