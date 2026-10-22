Joanna Opozda w nowej fryzurze. Koszt metamorfozy robi wrażenie

Joanna Opozda przeszła metamorfozę. Pierwszy raz od dekady zmieniła kolor włosów

Według słynnych słów Coco Chanel, zmiana fryzury przez kobietę zwiastuje rychłą zmianę w jej życiu. Trudno powiedzieć, czy tak jest w przypadku Joanny Opozdy, ale niewątpliwie aktorka ma za sobą trudny czas. W lipcu zakończył się jej czteroletni proces rozwodowy z Antonim Królikowskim, co pozwoliło jej zamknąć ten bolesny etap.

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" zapowiadała w mediach społecznościowych, że planuje zmiany w swoim wyglądzie. Na Instagramie poinformowała fanów, że po dziesięciu latach przerwy zamierza pofarbować włosy. Opozda postawiła na delikatne rozjaśnienie za pomocą pasemek, a nie drastyczną zmianę.

Aktorka powierzyła swoje włosy profesjonalistce z salonu "Gaba Hair Store". Z usług tej samej fryzjerki korzysta między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan. Opozda zdecydowała się nie tylko na nowy kolor, ale także na zagęszczenie i przedłużenie fryzury.

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Aktorka zrelacjonowała całą metamorfozę na Instagramie, dzięki czemu fani mogli śledzić proces krok po kroku. Po farbowaniu specjalistka zajęła się doczepianiem włosów. Tego typu zabiegi wiążą się z niemałymi wydatkami.

Słuchajcie, po dziesięciu latach zdecydowałam się zrobić sobie takie delikatne, fajne refleksy, jak od słońca. Wiecie, że ja od dłuższego czasu, myślę że z 10 lat to na pewno, jak nie więcej, nie farbuję włosów, nie dotykam ich absolutnie, mam swój kolor. Dalej chcę zostać przy tym kolorze, bo uważam że dopóki nie mam siwych włosów, to po co ja mam je farbować. Natomiast wydaje mi się, że takie fajne refleksy od słońca troszkę mnie odmłodzą - mówiła na instagramowej relacji.

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Ile kosztuje fryzura Joanny Opozdy? Aktorka wydała kilka tysięcy złotych

W salonie wybranym przez aktorkę strzyżenie u właścicielki wyceniono na 500 złotych, a refleksy połączone z cięciem to wydatek rzędu 1400-1700 złotych. Najbardziej kosztownym etapem jest przedłużanie i zagęszczanie włosów, a cena tego zabiegu zależy od ciężaru pasemek i obranej metody.

Aktorka wybrała naturalny efekt, co sugeruje użycie około 50-60 gramów włosów. W przypadku niewidocznych pasemek nano, koszt założenia wynosi od 890 do 1300 złotych za 100 gramów. Do tego należy doliczyć ewentualne zdjęcie starych doczepów (270-380 zł).

Zakładając podobne koszty, usługa fryzjerska na poziomie metamorfozy Joanny Opozdy może wynieść od 2730 do 3680 złotych, nie licząc samych włosów.

Cena dobrej jakości naturalnych doczepów nie jest podana w cenniku salonu, jednak zazwyczaj waha się od tysiąca do nawet trzech czy czterech tysięcy złotych. Oznacza to, że metamorfoza aktorki mogła kosztować od czterech do pięciu tysięcy złotych.

Wysoki rachunek to jedno, ale dla aktorki najważniejszy jest efekt końcowy. Zadowolona z nowej fryzury, Opozda nie ukrywała radości i przyznała na Instagramie, że czuje się teraz o dekadę młodsza.

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