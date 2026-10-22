Zatrzymanie w Świnoujściu. Obywatele Rumunii podejrzewani o kradzież biżuterii w Szwecji

Kradzież kosztowności na terenie Szwecji

Z policyjnych ustaleń wynika, że do kradzieży biżuterii należącej do 94-letniej kobiety doszło w Szwecji. Podejrzewani o ten czyn obywatele Rumunii mieli następnie opuścić teren tego państwa i przedostać się promem do Polski. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu podjęli działania, które doprowadziły do namierzenia i zatrzymania pojazdu, którym podróżowała 38-latka oraz 36-latek. Według śledczych samochód ten mógł służyć do przeprowadzenia kradzieży u zagranicznej seniorki.

Odnalezienie biżuterii i europejski nakaz aresztowania

Podczas przeprowadzanych przez policjantów czynności przy 38-letniej kobiecie ujawniono biżuterię. Funkcjonariusze podejrzewają, że przedmioty te pochodzą z kradzieży dokonanej na szkodę mieszkanki Szwecji. Wartość odnalezionego mienia wynosi około 100 000 koron szwedzkich. W trakcie dalszego sprawdzania danych w systemach okazało się, że zatrzymana 38-letnia obywatelka Rumunii była już poszukiwana przez organy ścigania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Aresztowanie kobiety i przesłuchanie świadka

Wobec 38-letniej kobiety został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W sprawie interweniowali również funkcjonariusze wobec 36-letniego mężczyzny, który podróżował razem z zatrzymaną kobietą. Policjanci przeprowadzili z jego udziałem niezbędne czynności procesowe, które miały na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka, a mundurowi sprawdzali jego ewentualny związek z kradzieżą kosztowności.

Źródło: Policja.pl