Wiktor Sas powtórzy sukces Roxie Węgiel i Viki Gabor? Fani Eurowizji Junior oceniają jego szanse

Znakomite wyniki Roksany Węgiel, Viki Gabor oraz Sary James wysoko zawiesiły poprzeczkę kolejnym polskim reprezentantom. Tym razem o najwyższe laury na Eurowizji Junior powalczy Wiktor Sas z piosenką "Gravity". Ostatnie dni przed wielkim finałem przynoszą bardzo optymistyczne wieści: w jednym z ważnych rankingów fanowskich Polska plasuje się na drugiej pozycji. Co więcej, teledysk do utworu "Gravity" obejrzano już 369 tysięcy razy, a ta liczba nieustannie rośnie. 24 października 2026 r. przekonamy się, czy Polak po raz kolejny stanie na najwyższym stopniu podium.

Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się w sobotę, 24 października. Barwy Polski reprezentuje Wiktor Sas ze swoim utworem "Gravity". Wiele sygnałów wskazuje, że młody artysta ma spore szanse na podium, a może nawet na końcowy triumf. Tuż przed finałową rywalizacją warto przeanalizować notowania i zainteresowanie, jakim cieszy się polska propozycja.

30

Eurowizja Junior 2026. Wiktor Sas ma duże szanse na sukces

Polska scena muzyczna święciła już dwa ogromne triumfy w historii Eurowizji Junior. Pierwsze zwycięstwo w 2018 r. odniosła Roksana Węgiel, a w kolejnej edycji konkurs wygrała Viki Gabor. Znakomicie spisała się także Sara James, która wywalczyła drugą lokatę. Teraz przed Wiktorem Sasem otwiera się szansa na nawiązanie do tych historycznych osiągnięć.

Głosowanie przeprowadzone przez portal Eurovision World stawia Polskę na świetnym, drugim miejscu. Lepsza od Wiktora Sasa jest na ten moment tylko reprezentacja Hiszpanii, a trzecią pozycję zajmuje piosenka z Armenii. To doskonały prognostyk przed sobotnim koncertem, choć oczywiście finałowe rozstrzygnięcia zawsze bywają nieprzewidywalne.

Polski reprezentant radzi sobie bardzo dobrze również w aplikacji My Eurovision Scoreboard, gdzie zajmuje obecnie czwartą lokatę. W tym zestawieniu na czele znajduje się reprezentantka Armenii. Drugie miejsce przypadło Macedonii Północnej, a trzecie – młodemu Hiszpanowi.

Sonda Będziesz oglądać Eurowizję Junior 2026? Oczywiście! Nie mój klimat, ale kibicuję Polsce Jeszcze nie wiem

Teledysk "Gravity" Wiktora Sasa hitem wśród fanów Eurowizji Junior

Ogromnym powodem do optymizmu jest także oglądalność klipu do utworu "Gravity". Oficjalne wideo Wiktora Sasa to jeden z najpopularniejszych teledysków tegorocznej Eurowizji Junior! Dotychczasowy wynik 369 tys. odtworzeń wciąż szybko rośnie.

Zbliżoną liczbą wyświetleń może pochwalić się hiszpański reprezentant. Zdecydowanie największym hitem w sieci okazał się jednak teledysk reprezentantki Armenii, który przekroczył już próg 800 tys. odtworzeń.

Warto dodać, że pod klipem polskiego reprezentanta wyłączono możliwość dodawania komentarzy.

Odpowiedź na pytanie, czy Wiktor Sas zagwarantuje Polsce trzecią wygraną w historii Eurowizji Junior, poznamy w sobotę, 24 października 2026 r. podczas transmisji w TVP.

Nie przegap: Grał Basię w "M jak miłość". Po latach wyznał, co przeżywał na planie