Kultowy film powraca po blisko czterech dekadach. Wiemy, co z postacią Patricka Swayze w "Dirty Dancing 2"

Wielki hit za grosze. Jak "Dirty Dancing" podbiło świat kina

Niewiele filmów wywołuje tak ogromną nostalgię jak „Dirty Dancing”. W 1987 roku produkcja wyreżyserowana przez Emile’a Ardolino zadebiutowała w kinach i błyskawicznie stała się międzynarodowym hitem, choć jej budżet wynosił raptem 6 milionów dolarów. Opowieść o miłości Frances „Baby” Houseman i instruktora tańca Johnny’ego Castle’a przyniosła twórcom ponad 214 milionów dolarów zysku. Słynna scena finałowego tańca na zawsze wpisała się w historię popkultury.

Ten film to dla wielu widzów synonim letnich wakacji, pierwszych uniesień i doskonałej ścieżki dźwiękowej, za którą w 1988 roku przyznano Oscara. Kiedy producenci ogłosili start prac nad „Dirty Dancing 2”, pojawiły się ogromne emocje. Od razu pojawiło się też kluczowe pytanie o losy niezapomnianego Johnny'ego.

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Jennifer Grey znowu w roli „Baby”. Co zobaczymy w nowej części?

Oficjalnie potwierdzono udział Jennifer Grey w nadchodzącym sequelu. Aktorka, która jako Frances podbiła serca milionów, powróci w fabule osadzonej w realiach lat 90. Twórcy pilnie strzegą szczegółów scenariusza. Wiemy jednak, że nowy obraz pokaże dalsze życie głównej bohaterki, a także wprowadzi na ekran zupełnie nową generację postaci.

Obecność Grey w obsadzie uspokaja fanów domagających się ciągłości historii. Bolesna jest jednak strata jej filmowego partnera. Patrick Swayze, odtwórca roli charyzmatycznego Johnny’ego Castle’a, odszedł w 2009 roku w wieku 57 lat po walce z rakiem trzustki. Rozwój technologii sprawił, że wiele osób podejrzewało chęć użycia sztucznej inteligencji do odtworzenia wizerunku aktora.

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Producentka Nina Jacobson stanowczo ucięła wszelkie plotki dotyczące cyfrowego „ożywienia” Patricka Swayze. Cytowana w serwisie Mandatory nie pozostawia złudzeń: takie rozwiązanie zostało z góry odrzucone. Jacobson zapewniła, że nowa produkcja ma uhonorować dorobek zmarłego gwiazdora, a nie stać się polem do technologicznych pokazów.

„Nie przywrócimy go z AI. To jedna z rzeczy, na których naprawdę trzeba się skupić: jak sprawić, by ludzie opłakiwali go w filmie”

Słowa producentki jasno pokazują, że „Dirty Dancing 2” nie zignoruje upływu czasu. Twórcy pragną zaprezentować opowieść, która pozwoli zarówno bohaterom, jak i publiczności w odpowiedni sposób pożegnać postać Johnny’ego.

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W pierwszej odsłonie filmu mogliśmy podziwiać m.in. Jerry'ego Orbacha, Cynthię Rhodes, Jacka Westona i Jane Brucker. To jednak niesamowita więź na ekranie między Jennifer Grey a Patrickiem Swayze zadecydowała o wielkim sukcesie. Druga część ma oddać cześć tej relacji. Nie będzie też żadnych poszukiwań nowego odtwórcy roli Johnny'ego. Całkowite odrzucenie ingerencji AI spotkało się z ogromnym uznaniem i jest traktowane jako dowód autentycznego szacunku dla nieżyjącego aktora.

Na ten moment data premiery „Dirty Dancing 2” pozostaje nieznana. Trwają prace produkcyjne, a reżyserzy deklarują chęć zachowania klimatu pierwowzoru, mieszając nostalgię ze współczesnym podejściem. Dla fanów kluczowa jest pewność, że pierwotnej relacji Baby i Johnny’ego nie popsuje żadna sztucznie wygenerowana postać.

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