Pobicia w powiecie wejherowskim. Sprawcy ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi trafili do aresztu

Atak nożownika w powiecie wejherowskim

W ubiegłym tygodniu w godzinach nocnych doszło do napaści na mieszkańca jednej z miejscowości w powiecie wejherowskim. Pod drzwiami mieszkania pokrzywdzonego pojawiło się trzech zamaskowanych mężczyzn, z których dwóch zaatakowało gospodarza po otwarciu przez niego drzwi. Jeden z napastników ugodził mężczyznę nożem. Funkcjonariusze prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu, zastali poważnie rannego mężczyznę z silnym krwawieniem. Mundurowi niezwłocznie udzielili mu pomocy poprzez tamowanie krwotoku i podjęli działania mające na celu ratowanie jego życia, a ranny został następnie przewieziony do szpitala na pilną operację.

Zatrzymanie 25-letniego recydywisty

Policjanci pionu kryminalnego przeprowadzili szczegółowe oględziny oraz przesłuchali świadków, co pozwoliło na wytypowanie osób odpowiedzialnych za to zdarzenie. Kilka dni później funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego mieszkańca Gdyni, który brał udział w pobiciu i uderzał pokrzywdzonego po całym ciele. Mężczyzna ten ugodził ofiarę nożem w przedramię, powodując głęboką ranę i poważne uszkodzenia struktury kończyny, co stanowiło zagrożenie dla życia. Śledczy ustalili, że motywem działania był konflikt syna pokrzywdzonego z koleżanką. 25-latek odpowie w warunkach powrotu do przestępstwa, gdyż był już wcześniej karany za podobny czyn, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Poważne obrażenia starszego mężczyzny

Kilka dni później w powiecie wejherowskim doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia, w którym dwóch napastników zaatakowało starszego mężczyznę. Sprawcy bili i kopali pokrzywdzonego po całym ciele, w tym w okolicę głowy. Z policyjnych ustaleń wynika, że 18-letni uczestnik napaści najprawdopodobniej używał innego niebezpiecznego przedmiotu, którym uderzał starszego człowieka w nogi. W wyniku tego ataku mężczyzna doznał poważnych obrażeń, w tym otwartych złamań kończyn dolnych, i musiał zostać przetransportowany do szpitala. Policjanci szybko ustalili tożsamość obu napastników i doprowadzili ich przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Surowe konsekwencje dla napastników

Wobec 18-latka podejrzanego o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego przedmiotu Sąd Rejonowy w Wejherowie zastosował 21 października 2026 roku tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za ten czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W sprawę zaangażowany był również 16-latek, wobec którego czynności podjęli policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich. Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. W przypadku pierwszego zdarzenia zarzuty usłyszeli także pozostali uczestnicy, z których jeden trafił pod dozór policji, a 25-letniemu recydywiście grozi kara do 12 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl