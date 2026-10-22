12. kolejka Ekstraklasy pod znakiem hitu. Kto wygra starcie na szczycie w Warszawie

Legia i Lech w walce o szczyt

Trzecia w tabeli Legia Warszawa podejmie drugiego Lecha Poznań w najważniejszym spotkaniu nadchodzącej kolejki. Gospodarze pozostają w bieżących rozgrywkach jedyną drużyną bez ligowej porażki, gromadząc dwadzieścia trzy punkty po sześciu zwycięstwach i pięciu remisach.

Zespół z Poznania wyprzedza stołeczną ekipę o dwa punkty, mając na koncie osiem wygranych oraz jeden zaległy mecz do rozegrania. Ostatnie starcie tych zespołów miało miejsce w kwietniu, kiedy to Lech triumfował przed własną publicznością aż 4:0.

Kto prowadzi w ligowej tabeli

Liderem pozostaje Górnik Zabrze, który zgromadził już dwadzieścia sześć punktów i w piątek zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Zabrzanie znakomicie radzą sobie na obcych stadionach, skąd przywieźli do tej pory aż szesnaście oczek.

Czwartą pozycję zajmuje Pogoń Szczecin, która pod wodzą hiszpańskiego trenera Oscara Garcii wygrała cztery ostatnie mecze i straciła dotychczas zaledwie sześć bramek. W sobotę szczecinianie podejmą Radomiaka, który czeka na ligowe zwycięstwo od końca sierpnia.

Zmiany na ławkach trenerskich

Nadchodząca seria gier przyniesie debiuty nowych szkoleniowców, w tym Roberta Kolendowicza, który przejął stery w kieleckiej Koronie. Były zawodnik tego klubu we wtorek zastąpił Jacka Zielińskiego i zmierzy się z prowadzonym przez Rafała Góraka GKS Katowice.

Do Rakowa Częstochowa powraca natomiast Dawid Szwarga, stając się już trzecim trenerem zamykającej tabelę drużyny w trwającym sezonie. Cała rywalizacja w tej serii spotkań wyjątkowo zakończy się już w niedzielę z powodu nadchodzących zmagań w Pucharze Polski.