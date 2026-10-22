Nielegalna fabryka papierosów w powiecie wołowskim. Policja przejęła ponad 14 milionów sztuk

Kontrola drogowa w Szamotułach doprowadziła do hal magazynowych

Działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych rozpoczęły się od kontroli ciężarówki. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach znaleźli w naczepie pojazdu 9,9 mln sztuk papierosów, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Przejęcie tego transportu stało się kluczowym elementem śledztwa, pozwalającym funkcjonariuszom na ustalenie lokalizacji miejsca produkcji. Dalsze czynności doprowadziły mundurowych do wynajmowanych hal magazynowych położonych na terenie powiatu wołowskiego.

Zatrzymania na gorącym uczynku podczas produkcji papierosów

Funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Poznaniu wraz z policjantami z Szamotuł przeprowadzili akcję w momencie, gdy w halach trwał proces wytwarzania papierosów. Na miejscu zatrzymano 14 obywateli Paragwaju oraz 4 obywateli Polski, którzy brali udział w nielegalnym procederze. W trakcie przeszukania pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli 4,7 mln sztuk papierosów różnych marek, które były już przygotowane do wprowadzenia do obrotu. Funkcjonariusze znaleźli również kompletną linię technologiczną przeznaczoną do produkcji i pakowania, kilkadziesiąt palet półproduktów oraz ponad 8,5 tony suszu tytoniowego.

Tymczasowy areszt dla wszystkich podejrzanych osób

W ramach prowadzonego postępowania zatrzymano łącznie 20 osób, w tym dwie osoby powiązane z wcześniejszym transportem ujawnionym podczas kontroli drogowej. Wszyscy podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Łączna ilość zabezpieczonych w sprawie wyrobów tytoniowych wyniosła 14,6 mln sztuk.

Milionowe straty dla budżetu państwa i zagrożenia dla konsumentów

Z ustaleń śledczych wynika, że gdyby przejęte wyroby trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 31 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy. Służby podkreślają, że nielegalna produkcja papierosów stanowi źródło dochodów dla grup przestępczych, które finansują w ten sposób swoją dalszą działalność. Dodatkowym problemem jest brak kontroli nad składem i warunkami wytwarzania takich towarów, co może oznaczać, że nie spełniają one standardów jakości i bezpieczeństwa. Proceder ten wpływa również negatywnie na uczciwą konkurencję na legalnym rynku wyrobów tytoniowych.

Źródło: Policja.pl