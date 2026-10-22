Kradzież defibrylatora w Bystrzycy Kłodzkiej. Policjanci odzyskali AED i zatrzymali dwóch mężczyzn

Mieszkaniec usłyszał alarm i powiadomił służby w Bystrzycy Kłodzkiej

Zdarzenie miało miejsce 19 października 2026 roku na terenie Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie defibrylator AED znajdował się w specjalnej szafce na zewnętrznej ścianie obiektu infrastruktury komunalnej. O niepokojącej sytuacji poinformował Straż Miejską mieszkaniec, który usłyszał dźwięk alarmu dobiegający z zabezpieczenia urządzenia. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że sprzęt medyczny przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy został skradziony. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawców.

Agresywne zachowanie 29-latka i wskazanie miejsca ukrycia sprzętu

Współpraca policjantów oraz strażników miejskich pozwoliła na szybką analizę zgromadzonego materiału i wytypowanie osób podejrzewanych o ten czyn. Podczas interwencji zatrzymany 29-latek zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i utrudniał prowadzenie czynności służbowych. Po przewiezieniu do jednostki policji mężczyzna przyznał się do kradzieży oraz wskazał miejsce, w którym ukrył urządzenie. Policjanci kontynuowali działania operacyjne, co doprowadziło do zatrzymania drugiego sprawcy, którym okazał się 25-letni mężczyzna.

Znaczenie defibrylatora AED dla bezpieczeństwa mieszkańców

Odzyskany sprzęt o wartości około 5000 zł jest urządzeniem kluczowym dla bezpieczeństwa publicznego, ponieważ służy do ratowania osób w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator AED jest zaprojektowany tak, aby każdy mógł go użyć, ponieważ wydaje komunikaty głosowe prowadzące przez kolejne etapy udzielania pomocy. Służby podkreślają, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta, a dostępność urządzenia w przestrzeni publicznej zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanych. Kradzież tego rodzaju sprzętu pozbawia lokalną społeczność dostępu do narzędzia ratującego życie.

Konsekwencje prawne i kara za kradzież mienia

Sprawa zatrzymanych mężczyzn znajdzie swój finał w sądzie, gdzie oceniona zostanie ich odpowiedzialność karna. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za zabranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Policjanci apelują o poszanowanie wspólnego mienia oraz urządzeń, które są instalowane w miejscach ogólnodostępnych dla wspólnego bezpieczeństwa. Defibrylatory AED powinny być zawsze gotowe do użycia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

Źródło: Policja.pl