Rozgrywki ligi NBA. Które drużyny utrzymują najdłuższe serie zwycięstw?

Lakers i Doncić triumfują w Milwaukee

Koszykarze Los Angeles Lakers wygrali na wyjeździe z Milwaukee Bucks 121:116, co oznacza ich siódme zwycięstwo z rzędu w sezonie ligi NBA. Świetny występ zanotował lider klasyfikacji strzelców Luka Doncić, który zdobył 32 punkty, a także zapisał na swoim koncie po pięć zbiórek, asyst i strat oraz dwa przechwyty. Ważne wsparcie zapewnili mu z ławki rezerwowych Sandro Mamukelaszwili, zdobywca 23 punktów, oraz Austin Reaves, który dorzucił do ostatecznego wyniku 18 punktów.

Dla ekipy gospodarzy z Milwaukee, ponoszącej ósmą z rzędu porażkę przy fatalnym bilansie 1-11, najwięcej punktów zdobył Tyler Herro. Czołowy strzelec Bucks zakończył to spotkanie z dorobkiem 25 punktów i siedmiu asyst, a wspomagał go rezerwowy Jaime Jaquez Jr., który wyrównał swój sezonowy rekord, zdobywając 23 punkty. Dzięki odniesionemu sukcesowi ekipa Lakers legitymuje się znakomitym bilansem 11-2 w lidze NBA i prowadzi w klasyfikacji Konferencji Zachodniej.

"Świetnie radzi sobie z analizowaniem każdego wieczoru, za co pociągnąć... To nie jest tylko polowanie, polowanie, polowanie. On czyta grę" – powiedział o Donciciu trener Lakers JJ Redick.

"To był jego najlepszy mecz w barwach Lakers. Pokazał kilka świetnych zagrań. To było niesamowite" – skomentował.

Jak Spurs odwrócili losy spotkania z Bulls?

Z kolei drużyna San Antonio Spurs przedłużyła swoją imponującą serię do dziesięciu wygranych z rzędu, pokonując na wyjeździe Chicago Bulls 124:119, co czyni ją wiceliderem zachodniej części ligi z bilansem 10-2. Początek meczu w Chicago zdecydowanie należał do Byków, które do przerwy prowadziły 70:56 i dominowały w strefie podkoszowej, notując ponad 85-procentową skuteczność z gry. Gospodarze oddawali bardzo celne rzuty i sprawiali sporo problemów defensywie klubu z Teksasu, w pewnym momencie prowadząc aż 22 punktami.

Sytuacja na parkiecie uległa diametralnej zmianie, gdy w drugiej połowie pełną inicjatywę przejął Victor Wembanyama, zdobywając dla Spurs 32 punkty, dziewięć zbiórek oraz pięć bloków. Pomogli mu w tym ważnym zadaniu Dylan Harper i DeAaron Fox, dostarczając odpowiednio 18 i 17 punktów, co wystarczyło do końcowego zwycięstwa. Ekipa z Chicago zanotowała tym samym ósmą porażkę z rzędu w obecnych rozgrywkach, pomimo skutecznych rzutów Jalena Smitha i Nica Claxtona.