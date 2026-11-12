Zniszczenie samochodu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Pijany 58-latek uszkodził Jeepa siekierą

58-latek uszkodził Jeepa siekierą

Dyżurny kędzierzyńsko-kozielskiej policji otrzymał od funkcjonariusza po służbie zgłoszenie o zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy, który uszkodził samochód. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego. Jak ustalili policjanci, 58-latek przyjechał pod posesję 59-latka, a następnie podszedł do zaparkowanego Jeepa i zaczął uderzać w niego siekierą. Uszkodził między innymi tylną szybę oraz tylne lampy pojazdu.

Policjant po służbie ujął 58-latka

Zdarzenie widział policjant z pionu kryminalnego, który był po służbie. Funkcjonariusz zareagował i zatrzymał 58-latka, uniemożliwiając mu oddalenie się z miejsca zdarzenia. Policjanci ruchu drogowego zbadali stan trzeźwości mężczyzny. Badanie trzeźwości wykazało, że 58-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. 58-latek tłumaczył swoje zachowanie konfliktem z właścicielem samochodu.

Za zniszczenie mienia i jazdę po alkoholu grozi mu do 5 lat więzienia

Właściciel Jeepa oszacował straty na około 10 tys. zł. 58-latek stracił już prawo jazdy. 58-latek odpowie przed sądem za zniszczenie mienia oraz kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz konfiskata pojazdu lub jego równowartości.

Źródło: Policja.pl