Parada gwiazd zaśpiewała dla Polski! Nie tylko Steczkowska, Rodowicz, Organek, Piaseczny

Muzyczne widowisko ruszyło o godzinie 17.15 na plenerowej scenie zlokalizowanej przed gmachem Muzeum Historii Polski. Zgromadzeni widzowie wzięli udział w artystycznej wyprawie przez wszystkie szesnaście polskich województw. Poszczególni wokaliści wcielili się w ambasadorów konkretnych regionów i zaśpiewali piosenki zakorzenione w ich lokalnej obyczajowości oraz kulturze.

Przed warszawską publicznością zaprezentowali się między innymi Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Margaret, Kasia Sienkiewicz, Kasia Lins oraz Kasia Stankiewicz. W gronie wykonawców znaleźli się także Natalia Muianga, Marika, Igo, Jarecki, Grubson, Igor Herbut oraz Livka, a całe widowisko wzbogaciły dodatkowo występy zespołu Dagadana i Kapeli Maliszów.

Koncert „Wspólna Niepodległa 2026”. Gwiazdy zaśpiewały po śląsku i kaszubsku

Osią tematyczną widowiska „Wspólna Niepodległa 2026” uczyniono rodzimy folklor. Zrezygnowano ze standardowych utworów patriotycznych, a w zamian widzowie wysłuchali dawnych ballad, przyśpiewek weselnych oraz pieśni rekruckich. Ze sceny wybrzmiały ponadto kompozycje śpiewane w lokalnych językach i gwarach, między innymi po śląsku, łemkowsku oraz kaszubsku.

Za nowoczesne brzmienie tradycyjnych utworów odpowiadał Jan Smoczyński, który stworzył dla nich współczesne aranżacje. Taki zabieg pozwolił na zaprezentowanie dawnych melodii w zupełnie świeżych odsłonach, co dało artystom przestrzeń do wyeksponowania muzycznej spuścizny przypisanych im regionów.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości na warszawskiej Cytadeli

Muzyczne spotkanie zorganizowane na terenie stołecznej Cytadeli stanowiło jeden z punktów tegorocznego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Inicjatywa „Wspólna Niepodległa” zintegrowała na jednej scenie popularnych wykonawców oraz odmienne tradycje muzyczne, ukazując przy tym kulturową różnorodność polskich regionów.

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Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła