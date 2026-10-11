Joanna Jarmołowicz znalazła szczęście u boku kobiety. Tak zareagował jej syn

Joanna Jarmołowicz jest w szczęśliwym związku z kobietą

Polska aktorka Joanna Jarmołowicz jest doskonale znana widzom z produkcji takich jak "M jak miłość", "Pierwsza miłość" czy serii filmów "Kogel-mogel". W przeszłości głośno było o jej relacjach z braćmi Królikowskimi. W 2015 roku spotykała się z Antonim Królikowskim, a po kilku latach związała się z jego bratem, Janem.

We wrześniu 2019 roku aktorka i Jan Królikowski powitali na świecie syna, Józefa. Mimo że jej relacja z muzykiem trwała dłużej niż wcześniejszy związek z jego bratem, ostatecznie również dobiegła końca. Obecnie Joanna Jarmołowicz buduje swoje życie z kobietą.

Jeszcze do niedawna aktorka ukrywała swój nowy związek przed mediami. Choć w mediach społecznościowych sugerowała, że w jej życiu pojawiła się miłość, nie ujawniała, kim jest jej wybranka.

Pod koniec sierpnia w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Joanna Jarmołowicz po raz pierwszy opowiedziała o swojej relacji z kobietą. Aktorka konsekwentnie chroni prywatność swoich bliskich, choć otwarcie przyznaje, że jest szczęśliwie zakochana.

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Joanna Jarmołowicz opowiedziała o partnerce. Tak zareagował jej syn

Aktorka niedawno gościła w podcaście "Piekielnie szczere". W trakcie rozmowy wyjaśniła powody, dla których zdecydowała się opowiedzieć publicznie o swojej partnerce.

No bo jest moim życiem gdzieś tam. Ja ją przede wszystkim też lubię jest bardzo szczera, bardzo prawdziwa i wiem, że mnie nigdy nie oszuka. My wstawiłyśmy z moją partnerką takie zdjęcie, i dodałam taki opis, że dla wielu osób nasz związek będzie wyzwaniem - powiedziała Jarmołowicz.

Joanna Jarmołowicz wyznała, że odnalazła prawdziwe szczęście i wspólnie z partnerką oraz bliskimi tworzą prawdziwą rodzinę. Podkreśliła, że kluczem do udanej relacji jest to, że bardzo się z partnerką lubią. Jak stwierdziła: „Później się kochamy, ale na początku się lubimy”.

W podcaście aktorka opowiedziała również, jak jej syn odnalazł się w nowej sytuacji. Okazuje się, że chłopiec nawiązał bardzo dobry kontakt z jej nową partnerką. Jarmołowicz zaznaczyła, że akceptacja różnych modeli rodziny powinna być czymś zupełnie normalnym i nie należy traktować miłości dwóch kobiet jako czegoś niezwykłego.

Moja przyjaciółka Olga ma siostrę, która ma żonę. Dla jej dziecka, które chodziło z moim dzieckiem do przedszkola, ten schemat jest normalny i dla mojego dziecka też on jest normalny, bo wie że ma ciocię, która też ma żonę. To się robi totalnie normalne. W sensie jeżeli się temu dzieciakowi nie wpaja w głowę różnych dziwnych rzeczy, typu: "ej, to jest choroba psychiczna, bo dwie baby ze sobą". No to jest normalne przecież, to jest po prostu dwie istoty, które się kochają - mówiła aktorka.

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