Joanna Jarmołowicz pokazała zdjęcie syna i nowej partnerki. Fani komentują jej szczere słowa

Związki z braćmi Królikowskimi w świetle fleszy

Joanna Jarmołowicz zyskała rozpoznawalność nie tylko dzięki rolom w popularnych serialach, takich jak "M jak miłość" czy "Pierwsza miłość", a także filmach z serii "Kogel-mogel". Jej perypetie uczuciowe często stawały się głównym tematem portali plotkarskich. Choć gwiazda na co dzień strzeże swojej prywatności, jej poprzednie relacje były szeroko komentowane w mediach.

Przed laty aktorka spotykała się z Antonim Królikowskim, jednak ich relacja zakończyła się po kilku miesiącach w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Niespodziewanie w 2018 roku los połączył ją z bratem byłego partnera, Janem Królikowskim. Owocem tego dłuższego, bo trwającego kilka lat związku, jest urodzony w 2019 roku syn pary – Józef. Niestety, i ta miłość nie przetrwała próby czasu – ostateczne rozstanie nastąpiło w 2024 roku.

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Joanna Jarmołowicz o nowej partnerce: „Jestem najszczęśliwsza”

Do tej pory Joanna rzadko zabierała głos w sprawach sercowych. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym tygodniu, kiedy aktorka udzieliła niezwykle otwartego wywiadu. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post potwierdziła to, o czym plotkowano od pewnego czasu – odnalazła miłość u boku innej kobiety.

Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu. [...] Przestałam się wstydzić. Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć - wyznała Jarmołowicz

Jej szczere słowa spotkały się z wieloma wyrazami wsparcia, zarówno ze strony fanów, jak i znajomych z show-biznesu, którzy gratulowali jej odwagi w tak otwartym mówieniu o swoich uczuciach. Nie zabrakło jednak negatywnych komentarzy i hejtu ze strony niektórych internautów. Aktorka nie pozostała na to obojętna i zamieściła wspólne zdjęcie z partnerką, stanowczo reagując na złośliwości.

Hejt? No cóż, zawsze wiedziałyśmy, że nasze szczęście może być dla niektórych wyzwaniem. Ale spójrzcie na nas – mamy siebie, grabie i uśmiech, wy macie tylko klawiaturę. W Internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski A&A - napisała w poście.

Ostatnio na profilu Joanny pojawił się kolejny, uroczy kadr. Tym razem podzieliła się z fanami zdjęciem z jesiennego spaceru, na którym widzimy jej synka i nową ukochaną. We wspomnianym wcześniej wywiadzie dla Jastrząb Post aktorka zapewniła, że mały Józef szybko nawiązał świetną więź z nową partnerką mamy, co z pewnością jest powodem do wielkiej radości.

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