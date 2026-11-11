Jakub Żulczyk oświadczył się młodszej partnerce. Wiemy, czym na co dzień zajmuje się wybranka pisarza

Jakub Żulczyk zaręczył się z młodszą partnerką. Sukcesy zawodowe autora „Ślepnąc od świateł”

Czterdziestotrzyletni Jakub Żulczyk należy do grona najpopularniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych polskich pisarzy. Choć jego dobrze oceniany debiut literacki pod tytułem „Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości” ukazał się niemal dwie dekady temu, na prawdziwą rozpoznawalność twórca musiał poczekać. Ogromną sławę przyniosła mu wydana w 2014 roku powieść „Ślepnąc od świateł”. Cztery lata po premierze książka doczekała się serialowej adaptacji, która okazała się wielkim hitem.

Z kolei na początku 2025 roku widzowie mogli zobaczyć ekranizację innej książki autora zatytułowanej „Wzgórze psów”. Jakub Żulczyk spełnia się zawodowo także jako dziennikarz oraz scenarzysta. Pisarz współtworzył scenariusze do adaptacji własnych dzieł oraz znanych seriali, w tym takich produkcji jak „BrzydUla”, „Belfer”, „Warszawianka” czy „Informacja zwrotna”.

Warto dodać, że 26 października na rynku wydawniczym zadebiutowała powieść „Pan Darek”. Pozycja ta stanowi zwieńczenie trylogii osadzonej w uniwersum „Ślepnąc od świateł”, a jej główną postacią uczyniono Darka, czyli czarny charakter całej serii.

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Jak dobrze pamiętasz "Ślepnąc od świateł"? QUIZ Pytanie 1 z 10 Kuba, czyli główna postać serialu ma dość specyficzne hobby. Jest nim: Piłka nożna Muzyka klasyczna Szybkie samochody Ogrodnictwo Następne pytanie

Katarzyna Golomska to narzeczona Jakuba Żulczyka. Czym zajmuje się wybranka pisarza?

Popularny twórca odnosi sukcesy nie tylko na polu zawodowym, ponieważ równie świetnie układa się jego życie uczuciowe. Pisarz gościł u Katarzyny Janowskiej w programie „Prosto w oczy”, gdzie oficjalnie potwierdził swoje niedawne zaręczyny.

Tak, zaręczyłem się. Ja po prostu mam fajnie w domu. Mam bardzo fajną sytuację życiową. Kochamy się z Kasią, jestem zakochany. Już jesteśmy ze sobą prawie dwa lata i naprawdę jest super - mówił Żulczyk.

Autor niezwykle rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego. Przez długie lata jego partnerką była krytyczka filmowa Adriana Prodeus, jednak ta wieloletnia relacja należy już do przeszłości. Od niespełna dwóch lat pisarz tworzy zupełnie nowy związek.

Fakt, że jest ponownie zakochany, twórca ujawnił przed rokiem podczas wspólnej wyprawy z partnerką do Stanów Zjednoczonych. Serce pisarza skradła młodsza od niego o jedenaście lat Katarzyna Golomska. Kobieta w przeszłości współtworzyła muzyczny duet Lilly Hates Roses, który w 2021 roku przeszedł metamorfozę, zmieniając styl muzyczny oraz nazwę na Atlvnta.

Obecnie narzeczona pisarza stawia na działalność solową, realizując się zawodowo jako producentka muzyczna oraz DJ-ka. Na swoim koncie ma współpracę z czołowymi przedstawicielami polskiej sceny, wśród których znajdują się Dawid Podsiadło, Miuosh, a także zespoły Myslovitz i Strachy na Lachy.

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