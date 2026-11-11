Zmuszanie groźbą w Opolu. 26-latek miał zmusić nastolatków do posprzątania bałaganu

Halloweenowy wybryk w Opolu. 26-latek miał grozić nastolatkom

Do zdarzenia doszło w halloweenowy wieczór 31 października, około godziny 17:00. Jak ustaliła policja, pięciu 14-letnich chłopców dla zabawy rozlało śmietanę przed drzwiami jednego z mieszkań. Zdarzenie zauważył 26-letni mężczyzna. Według relacji młodzieży mężczyzna miał grozić nastolatkom przedmiotem przypominającym broń, a następnie zmusić ich do powrotu i posprzątania bałaganu.

Rodzice nastolatków zawiadomili policję. 26-latek został zatrzymany

O sytuacji policję powiadomili rodzice 14-latków. Funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia i zatrzymali 26-latka. Mężczyzna wyjaśniał, że plastikowy pistolet był elementem jego stroju halloweenowego. Dodał, że po zdarzeniu wyrzucił zabawkową broń.

Mieszkaniec Opola usłyszał zarzut zmuszania groźbą

26-latkowi przedstawiono zarzut zmuszania groźbą do określonego zachowania. Chodzi o czyn z art. 191 Kodeksu karnego. Wobec mieszkańca Opola zastosowano dozór Policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 3 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie trwa.

Źródło: Policja.pl