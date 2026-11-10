Xavier Wiśniewski nie zarabia na muzyce. Na ten moment musi dokładać do biznesu!

Wielu osobom wydaje się, że wyprodukowanie piosenki to prosta sprawa. Szczególnie, gdy jest się synem popularnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nic bardziej mylnego! Xavier Wiśniewski, pociecha Marty i Michała Wiśniewskich, postanowił pójść w ślady rodziców i zająć tworzeniem muzyki na poważnie. Serwowane przez niego kawałki odbiegają jednak od brzmienia, z którym kojarzymy zarówno Mandarynę, jak i zespół Ich Troje. Xavier umiejętnie łączy muzykę pop z rapem, a szczególnie ważna jest dla niego warstwa liryczna. Pisane przez 24-latka teksty poruszają takie tematy jak depresja czy poczucie osamotnienia w świecie.

Wiśniewski mówi wprost: "Bycie nepo baby mi nie pomagało"

Artysta w rozmowie z Eską podkreślił, że choć jest wdzięczny za platformę, jaką otrzymał w chwili narodzin, to nie czuje, by przywilej znanego nazwiska mocno na niego oddziaływał. Dopiero teraz, gdy postawił na regularne premiery, zauważył efekty w postaci zwiększonych zasięgów.

Wydaje mi się, że moja muzyka to pokazuje, że niekoniecznie ten przywilej tak na mnie oddziałuje. W tym roku faktycznie te liczby poszły do góry, ale to ze względu na to, że ja zacząłem nad nią ciężej pracować. Wcześniej, jak robiłem muzykę, to patrząc na liczby, bycie tzw. "nepo baby" w ogóle mi nie pomagało. Teraz widzę efekt, ale przez moją pracę, wiec chyba nie mam aż takich benefitów w związku z tym - powiedział.

Rozmawiając z Maksem Kluziewiczem w formacie "ESKA Story", podzielił się też zaskakującym wyznaniem. Zamiast zarabiać na muzyce, musi do niej dokładać!

WYWIAD - ESKA STORY - XAVIER

Xavier Wiśniewski odsłania realia branży. Syn Wiśniewskich nie zarabia na muzyce!

24-letni Xavier nie jest jeszcze na takim etapie, żeby zarabiać na muzyce. Wręcz przeciwnie. Młody artysta musi jak na razie do niej dokładać. San Michała Wiśniewskiego i Mandaryny nie jest jednak rozgoryczony tym faktem. Jak mówi, traktuje to w kategoriach inwestycji.

Traktuję to jako rozwój osobisty. Lubię w siebie inwestować. Jeżeli rzeczywiście ma mnie to rozwinąć, to super. Na razie na pewno dokładam, ale robię to z czystą przyjemnością, bo po prostu kocham to robić