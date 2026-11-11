Próba oszustwa podczas egzaminu na prawo jazdy w Łomży. 47-latek próbował zdać za 65-letniego kolegę

Egzaminator WORD w Łomży porównał mężczyznę ze zdjęciem w dowodzie

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku z siedzibą w Łomży otrzymali zgłoszenie od egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Egzaminator nabrał podejrzeń co do tożsamości jednego z mężczyzn przystępujących do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Zgodnie z obowiązującą procedurą poprosił go o okazanie dowodu osobistego. Po sprawdzeniu dokumentu zauważył, że mężczyzna znajdujący się na placu egzaminacyjnym nie przypomina osoby ze zdjęcia w dowodzie.

47-latek próbował zdać egzamin na prawo jazdy za kolegę

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 47-latek próbował zdać egzamin za swojego 65-letniego kolegę. Starszy z mężczyzn chciał w ten sposób uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. Mężczyźni tłumaczyli, że założyli się jedynie o to, czy uda im się oszukać egzaminatora. Obaj zostali zatrzymani, a policjanci prowadzą dalsze czynności, aby ustalić zakres odpowiedzialności każdego z nich.

Źródło: Policja.pl