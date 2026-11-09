"Szansa na Sukces" z Anią Karwan zdjęta z anteny TVP. Znamy nową datę emisji

Dlaczego odwołano odcinek "Szansy na Sukces" z Anią Karwan w TVP?

Fani czekający w minioną niedzielę, 8 listopada, na kolejną odsłonę programu "Szansa na Sukces", spotkali się ze sporym zaskoczeniem. Telewizja Polska w ostatniej chwili zmodyfikowała swoją ramówkę i zamiast muzycznego widowiska z udziałem Ani Karwan wyemitowała na antenie zupełnie inne propozycje programowe.

Nagłe roszady w telewizyjnym rozkładzie jazdy wynikały bezpośrednio z wprowadzenia żałoby narodowej w dniach 8 i 9 listopada. Z tego powodu władze stacji podjęły decyzję o wstrzymaniu emisji rozrywkowego odcinka, w którym wokaliści mieli zaśpiewać utwory z repertuaru znanej piosenkarki.

Kiedy emisja "Szansy na Sukces" z Anią Karwan? Nowa data w Święto Niepodległości

Wielbiciele telewizyjnego formatu oraz samej wokalistki szybko nadrobią jednak zaległości. Publiczny nadawca wyznaczył już nową datę premiery zaległych zmagań wokalnych. Zaległy odcinek "Szansy na Sukces" z utworami Ani Karwan trafi na ekrany w najbliższą środę, 11 listopada.

Wybór tego terminu jest szczególny, ponieważ program ukaże się dokładnie w przypadające tego dnia Narodowe Święto Niepodległości. Widzowie zobaczą rywalizację uczestników o godzinie 15:10 na kanale TVP2 i wtedy przekonają się, kto najlepiej zinterpretował piosenki obecnej w studiu artystki.

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Kiedy finał "Szansy na Sukces" w TVP? Data pozostaje bez zmian

Chociaż bieżący układ programu uległ drobnym korektom, nie wpłynie to na kluczowe rozstrzygnięcia obecnego sezonu. Przedstawiciele Telewizji Polskiej zapewniają, że koncert finałowy zostanie zorganizowany zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Najlepsi wykonawcy wyłonieni w poszczególnych tygodniach zmierzą się ze sobą w ostatecznej rywalizacji już 22 listopada. Tego dnia widzowie poznają nazwisko głównego triumfatora obecnej edycji tego cieszącego się dużą popularnością programu rozrywkowego.

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