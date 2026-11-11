Dobre wieści dla Igi Świątek z turnieju WTA Finals. Ukrainka straciła szanse na wyprzedzenie Polki

Iga Świątek zdecydowała się na wcześniejsze zakończenie tegorocznych startów, a pod jej nieobecność funkcję pierwszej rezerwowej podczas turnieju WTA Finals pełniła Marta Kostiuk. Przed samym startem zmagań z gry przez problemy zdrowotne zrezygnowała jednak Jelena Rybakina, dzięki czemu ukraińska zawodniczka weszła do głównej drabinki na miejsce liderki światowej listy.

Reprezentantka Ukrainy zachowywała jeszcze teoretyczne szanse na przeskoczenie Igi Świątek w klasyfikacji, jednak warunkiem koniecznym było odniesienie dwóch wygranych podczas zmagań WTA Finals. Na kortach w Indian Wells okazała się jednak zdecydowanie słabsza od obu swoich dotychczasowych przeciwniczek. W pierwszym starciu bez większej walki uległa Lindzie Noskovej 2:6, 4:6, a w kolejnym występie zaprezentowała się równie słabo i przegrała z Jessicą Pegulą 2:6, 5:7.

Dotychczasowy bilans Marty Kostiuk po dwóch kolejkach spotkań grupowych to zero wygranych meczów i brak choćby jednego zapisanego na koncie seta, co definitywnie przekreśla jej matematyczne szanse na półfinał. Swój udział w zawodach zamknie jeszcze pojedynkiem grupowym przeciwko Coco Gauff, ale nie ma już możliwości wyprzedzenia Igi Świątek w zestawieniu WTA, dzięki czemu nasza reprezentantka utrzyma dziewiątą lokatę.

Piątkowy wieczór przyniósł także inne rozstrzygnięcie w tej samej grupie turnieju WTA Finals, w którym Linda Noskova wygrała 6:3, 6:3 z Coco Gauff. Triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu z Czech zajmuje obecnie pozycję liderki w tabeli, mając w dorobku komplet wygranych spotkań bez straty ani jednej partii.

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