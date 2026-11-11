Włamania w Świętochłowicach. 74-latek podejrzany o serię włamań trafił do aresztu

Próba włamania do mieszkania w Świętochłowicach

Do zdarzenia doszło 7 listopada w godzinach wieczornych. Mieszkaniec wyszedł na balkon i usłyszał niepokojące odgłosy dobiegające z balkonu sąsiadów. Gdy podszedł sprawdzić, co się dzieje, zauważył zamaskowanego mężczyznę próbującego łomem wyważyć drzwi balkonowe do sąsiedniego lokalu. Spłoszony obecnością świadka mężczyzna wyskoczył z balkonu i uciekł.

Policjanci zatrzymali 74-latka po pościgu

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli poszukiwania. Podczas patrolu w okolicy zauważyli mężczyznę odpowiadającego przekazanemu rysopisowi. Na widok mundurowych próbował uciec, jednak po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany.

Broń hukowa i narzędzia znalezione przy zatrzymanym

Policjanci znaleźli przy 74-latku między innymi łom, rękawiczki, kominiarkę, gaz pieprzowy oraz przedmiot przypominający broń palną. Biegły z zakresu balistyki potwierdził, że zabezpieczony przedmiot jest bronią hukową, której posiadanie wymaga pozwolenia. Przy mężczyźnie znaleziono również siedem sztuk amunicji gazowej i jedną sztukę amunicji hukowej.

Zarzuty za kolejne włamania i tymczasowy areszt

W trakcie postępowania śledczy zebrali dowody wskazujące, że zatrzymany może odpowiadać również za trzy inne włamania do mieszkań w Świętochłowicach. Z mieszkań skradziono przede wszystkim gotówkę i biżuterię, a łączna wartość skradzionego mienia przekracza 20 tysięcy złotych. 74-latek usłyszał zarzuty. Jak ustalili śledczy, działał w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Źródło: Policja.pl