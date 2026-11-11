Włamania w Świętochłowicach. 74-latek podejrzany o serię włamań trafił do aresztu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-11 7:00

7 listopada policjanci w Świętochłowicach zatrzymali 74-latka podejrzanego o próbę włamania do mieszkania. W toku postępowania zebrali dowody wskazujące, że mężczyzna może odpowiadać także za trzy inne włamania w mieście. Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego.

Srebrne kajdanki policyjne leżą na ciemnym blacie. O aresztowaniu 74-letniego włamywacza przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Próba włamania do mieszkania w Świętochłowicach

Do zdarzenia doszło 7 listopada w godzinach wieczornych. Mieszkaniec wyszedł na balkon i usłyszał niepokojące odgłosy dobiegające z balkonu sąsiadów. Gdy podszedł sprawdzić, co się dzieje, zauważył zamaskowanego mężczyznę próbującego łomem wyważyć drzwi balkonowe do sąsiedniego lokalu. Spłoszony obecnością świadka mężczyzna wyskoczył z balkonu i uciekł.

Policjanci zatrzymali 74-latka po pościgu

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli poszukiwania. Podczas patrolu w okolicy zauważyli mężczyznę odpowiadającego przekazanemu rysopisowi. Na widok mundurowych próbował uciec, jednak po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany.

Broń hukowa i narzędzia znalezione przy zatrzymanym

Policjanci znaleźli przy 74-latku między innymi łom, rękawiczki, kominiarkę, gaz pieprzowy oraz przedmiot przypominający broń palną. Biegły z zakresu balistyki potwierdził, że zabezpieczony przedmiot jest bronią hukową, której posiadanie wymaga pozwolenia. Przy mężczyźnie znaleziono również siedem sztuk amunicji gazowej i jedną sztukę amunicji hukowej.

Zarzuty za kolejne włamania i tymczasowy areszt

W trakcie postępowania śledczy zebrali dowody wskazujące, że zatrzymany może odpowiadać również za trzy inne włamania do mieszkań w Świętochłowicach. Z mieszkań skradziono przede wszystkim gotówkę i biżuterię, a łączna wartość skradzionego mienia przekracza 20 tysięcy złotych. 74-latek usłyszał zarzuty. Jak ustalili śledczy, działał w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI