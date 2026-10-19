Jakie wykształcenie ma Książulo? Sam się do tego przyznał

Książulo nie ma matury. Sam przyznał to fanom

Książulo, czyli Szymon Nyczke, zbudował popularność na recenzowaniu jedzenia. W swoich materiałach odwiedza zarówno niewielkie lokale i budki z kebabem, jak i znane restauracje czy popularne sieci gastronomiczne. Widzowie cenią go przede wszystkim za bezpośrednie opinie i brak owijania w bawełnę. Choć ostatnio bardzo dużo kontrowersji wzbudziła jego pizza w Żabce, wciąż ma wierne grono fanów.

Polecamy: Książulo przerywa milczenie po aferze z mrożoną pizzą. W tle ogromne pieniądze i wściekłość fanów

Jakiś czas temu sam Książulo postanowił wyjawić prawdę na temat swojego wykształcenia. Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie jeden z internautów chciał wiedzieć, czy youtuber studiował, czy może od razu postawił na pracę i rozwijanie własnego biznesu. Odpowiedź Nyczkego była krótka i nie pozostawiała wątpliwości.

Ja nie mam matury

- wyznał Książulo.

Nie przegap: Stworzyli show Alicji, teraz wspierają San Marino. Polscy eksperci na Eurowizji Junior 2026

Dlaczego Książulo nie zdał matury? Przyznał się do oszustwa

Brak matury nie oznacza, że Książulo nie próbował jej zdobyć. Jak wynika z jego wypowiedzi, problemem okazała się matematyka. Youtuber ujawnił, że przed egzaminem otrzymał odpowiedzi SMS-em, ale nie zorientował się, że kolejność wariantów A, B, C i D różniła się na arkuszach.

Dostałem odpowiedzi SMS-em, ale nie rozkminiłem, że zadania są pomieszane na arkuszach

- przyznał.

Droga Książula do internetowej popularności nie przebiegała według typowego scenariusza. Zamiast budować karierę na dyplomach i formalnych kwalifikacjach, postawił na działalność w sieci, która z czasem stała się jego głównym polem zawodowym.

Książulo osiągnął sukces, choć nie ma matury

Książulo jest rozpoznawalnym twórcą, a jego filmy regularnie przyciągają uwagę internautów. Charakterystyczny sposób oceniania jedzenia, wizyty w kolejnych lokalach i reakcje na testowane potrawy stały się znakiem rozpoznawczym jego kanału.

Jak pokazuje Książkulo, choć matura otwiera drogę na studia i bywa ważna w wielu zawodach, nie jest jedyną przepustką do kariery. W przypadku influencera kluczowe okazały się pomysł na własną działalność, konsekwencja i umiejętność przyciągania publiczności. Dziś youtuber może pozwolić sobie na rzeczy, które dla wielu osób pozostają odległym marzeniem.

15

DODA I SMOLASTY O SINGLU NIE ŻAŁUJĘ I ZNAJOMOŚCI Z KSIĄŻULO