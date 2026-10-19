Koniec głośnego małżeństwa w świecie tenisa. Elina Switolina podała nieoczekiwany powód rozstania

Spis treści Elina Switolina zdradza szczegóły kryzysu. Wojna zniszczyła jej spokój

Słynny tenisowy duet spędził u swojego boku blisko osiem lat. Sportowcy stanęli na ślubnym kobiercu latem 2021 roku, z kolei kilkanaście miesięcy później na świat przyszła ich córka, Skai. W wydanym komunikacie Elina Switolina wyjaśniła, że jej małżeństwo z Gaelem Monfilsem rozpadło się ze względu na ogromny kryzys emocjonalny, który jest bezpośrednio spowodowany trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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Francusko-ukraiński związek uchodził w sportowym środowisku za niezwykle zgrany i niemal wzorowy. Zakochani wielokrotnie występowali wspólnie podczas imprez, grali razem w turnieju miksta na US Open oraz bardzo otwarcie opowiadali o swoim życiu rodzinnym. Deklaracja o zakończeniu relacji zszokowała fanów, ponieważ jeszcze kilka tygodni wcześniej oboje publicznie manifestowali wzajemne przywiązanie i nic nie zwiastowało tak gwałtownych zmian w ich życiu prywatnym.

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Elina Switolina zdradza szczegóły kryzysu. Wojna zniszczyła jej spokój

W swoim oświadczeniu na Instagramie Elina Switolina przyznała, że dramatyczne wydarzenia w jej ojczyźnie odcisnęły potężne piętno na jej psychice. Doprowadziło to do bezsennych nocy, ciągłego niepokoju oraz paraliżującego uczucia, że traci kontrolę nad samą sobą. Kryzys przybrał na sile tak bardzo, że w ubiegłym sezonie zawodniczka musiała całkowicie zrezygnować z rywalizacji na korcie. Choć mąż przez cały czas starał się otaczać ją opieką, Switolina dosadnie zaznaczyła, że pewnych wewnętrznych zmagań nie można przezwyciężyć wyłącznie za sprawą cudzej miłości.