Książulo przerywa milczenie po aferze z mrożoną pizzą. W tle ogromne pieniądze i wściekłość fanów

Pizza Książula wywołała burzę. Krytykowali ją również eksperci

Wprowadzenie przez Książula mrożonej pizzy do asortymentu sklepów Żabka błyskawicznie stało się gorącym tematem w internecie. Głównym powodem oburzenia była cena produktu, która sięgnęła blisko 25 zł. Nowe danie szybko trafiło na testy internautów, ale głos zabrali również specjaliści.

Skład pizzy spotkał się z krytyką ze strony dietetyków, w tym m.in. Katarzyny Bosackiej. Influencer odniósł się do tych zarzutów, argumentując, że jest to produkt typu fast food. Według niego ocenianie takiej żywności pod kątem walorów zdrowotnych mija się z celem.

Na tym jednak polemika się nie skończyła. Wielu widzów miało za złe twórcy podjęcie czysto komercyjnej współpracy, co nie spotkało się z ciepłym przyjęciem części fanów.

Zobacz koniecznie: Natalia Kukulska pokazała córki. Wyglądają jak mama... i babcia? Zresztą sami oceńcie

Sonda Jesteś fanem/ką Książula? TAK NIE NIE WIEM KTO TO JEST

Książulo stracił 19 tys. subskrybentów

Chciałem wam bardzo, bardzo podziękować za wykupienie całego nakładu pizzy

– przekazał Książulo za pośrednictwem Instastory. Przyznał również, że choć nie zdradzi jeszcze wszystkich szczegółów, to ma powody do zadowolenia z podjętych działań.

Podczas jednego dnia sprzedaży przekroczyliśmy dosyć znacząco próg 100 tysięcy sprzedanych pizz jednego dna. To kosmiczne liczby dla mnie.

W innym materiale wideo twórca szczerze opowiedział o negatywnych skutkach całej sytuacji. Mimo imponujących wyników sprzedażowych, influencer musi zmierzyć się z odpływem widzów. Książulo zdradził, że aż 19 tysięcy użytkowników zrezygnowało z subskrybowania jego kanału na platformie YouTube. Nie ukrywał, że jest świadomy tych statystyk i wie, że będzie musiał poradzić sobie z tym problemem.

Czytaj także: Wieniawie spadła spódnica! Pokazała czarne stringi na parkiecie

Nie ma co zamiatać sprawy pod dywan. Takie są fakty. Może jakoś to odbudujemy

– stwierdził stanowczo.

Książulo żartował z mrożenia jedzenia. Wymowna sytuacja w restauracji

Do kontrowersji wokół mrożonej żywności nawiązał również sam Książulo podczas wizyty w restauracji prowadzonej przez Foxx Gotuje – innego popularnego twórcę internetowego. Testując tamtejsze burgery, nie szczędził pochwał dla ich wyjątkowego smaku.

To jest, k*a, za dobre. Żeby to było dostępne w jednym miejscu w Polsce na Chmielnej. K**a, trzeba to zamrozić, zapakować w kartony i wstawić do wszystkich sklepów w Polsce

– rzucił żartobliwie podczas nagrania.

Te słowa wywołały spore poruszenie ze względu na niedawne wprowadzenie do sprzedaży jego własnej mrożonej pizzy.

Pod opublikowanym materiałem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy ze strony zawiedzionych internautów.

Wg mnie dalej nie rozumiesz sedna sprawy. Nie chodzi o to, ze sie "sprzedales" w doslownym tego slowa znaczeniu. Chodzi o to, ze wszesniej nie miales konfliktu interesow z miejscami, ktore oceniales. Nie miales nic z tego, czy dane miejsce wyoadnie dobrze czy zle w filmie. Teraz (jakkolwiek by na to nie patrzec) w Twoim interesie jest bardzo dosadne krytykowanie innych lokali z fast foodem, bo w ten sposob posrednio zwiekszasz popyt na swoj produkt. Jezeli w okolicy, w jakiejs malej miescinie jest jeden kebab i zabka, a ten kebab ocenisz jako podly, to ktos, kto po prostu jest glodny zamiast do tego kebsa pojdzie po Twoja pizze. Wprowadzenie tego typu produktu na rynek robi z Ciebie po prostu konkurenta miejsc ktore oceniasz. Nie mam nic do tego, że puściłeś pizze. Uważam jednocześnie, ze straciłeś przy tym moralny mandat do oceniania jedzenia które robią inni. Hejtował nie będę, oglądał też już raczej nie Zadaj sobie pytanie czy dalibyście naklejkę dla takiej śmieciowej pizzy za 25zł i tyle Pamiętasz jak komentując kanapki Makłowicza powiedziałeś ‚nieźle mu tam musieli nasmarować kasy skoro się zgodził na takie kanapeczki’? Serio pizza 1700kcal za 25zl? Obciach Dramy dramami, ale serio odechciewa się oglądać nowe filmiki bo właśnie ta niesprzedawalność i autentyczność była najatrakcyjniejsza a teraz jest kolejny influ jak friz, któremu wiecznie mało hajsu

Z drugiej strony nie zabrakło również głosów poparcia dla Książula i zrozumienia dla jego decyzji biznesowych.

Totalnie nie rozumiem oburzenia tego ze gosc wprowadzil swoj produkt do Żabki , macie wytlumaczone ze jest najwiecej sklepow a caly proces tworzenia trwal (test) rok a najlepsze efekty koncowego produktu wychodza z pieca Merrychef. Mial prawo wprowadzic swoj produkt tak samo jak sprzedaje swoje bluzy itp, a to ze zarobi to zrozumiale bo po to, to zrobil :) Ja mam beke ze ludzie maja czas na hejtowanie gościa za zarabianie pieniędzy zamiast sie zainteresować własnym biznesem Nie poddawaj się rób swoje i czekam na więcej Przecież on nie reklamuje jakiegoś produktu tylko STWORZYŁ swój własny 😂 w którym momencie się sprzedał?

DODA I SMOLASTY O SINGLU NIE ŻAŁUJĘ I ZNAJOMOŚCI Z KSIĄŻULO

22