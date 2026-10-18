Edyta Górniak zrobiła furorę w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyskoczyła na parkiet i wszyscy oniemieli!

Edyta Górniak, jak zawsze, zrobiła niesamowite wrażenie podczas swojej wizyty w "Tańcu z Gwiazdami". Na początku zaprezentowała kultowy utwór z animacji "Pocahontas", po czym zajęła zaszczytne miejsce w panelu jurorskim. Jednak podczas specjalnej odsłony programu "Disney Night", znana wokalistka postanowiła wyjść poza ramy scenariusza. Gdy tylko zdjęła obuwie i wbiegła na scenę, wszyscy zgromadzeni w studiu byli całkowicie zaskoczeni.

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Wielki powrót Edyty Górniak do "Tańca z Gwiazdami" w bajkowym stylu

Kolejny, długo wyczekiwany odcinek hitowego "Tańca z Gwiazdami" został wyemitowany przez Polsat w niedzielę, 18 października. Tematem przewodnim tego wieczoru były największe przeboje z kultowych filmów Disneya. Uczestnicy programu zabrali widzów w niezwykłą, baśniową podróż, a ich wysiłki zostały wielokrotnie docenione przez wymagające jury.

Niezaprzeczalnie największe show w "Tańcu z Gwiazdami" tego wieczoru należało jednak do Edyty Górniak. Głos artystki znów brzmiał potężnie, prezentowała się zachwycająco, a jej jurorskie komentarze wyróżniały się ogromnym profesjonalizmem, taktem i empatią. Prawdziwe szaleństwo zaczęło się jednak, gdy gwiazda dołączyła na parkiecie do Rafała Maseraka, kradnąc show wszystkim uczestnikom.

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Widzowie zachwyceni spontanicznym występem gwiazdy

Niespodziewany taniec Edyty Górniak wywołał falę entuzjazmu wśród fanów, którzy natychmiast ruszyli do komentowania jej występu w sieci. Użytkownicy internetu chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wokalu, a także niecodziennego zachowania artystki w popularnym programie rozrywkowym.

Ale ma zgrabne nogi! Piękna Edyta jest mega utalentowana wokalnie, światowy poziom Przepiękny, magiczny, anielski głos Prawdziwa diwa! Genialny występ! Najlepsza gwiazda wieczoru!

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak zagościła w studiu "Tańca z Gwiazdami". Podczas edycji w 2025 roku, obserwując zmagania uczestników z widowni, również pozwoliła sobie na spontaniczny gest i weszła na parkiet, by wesprzeć, przytulić i wyrazić uznanie dla Barbary Bursztynowicz.

To jest tak wzruszające, że pani pokonała wewnętrzne bariery - także bólu. To bardzo trudne, żeby zrobić te wszystkie szpagaty. Co za wspaniały nauczyciel!W ogóle jest pani taka śliczna z bliska. Śliczna dziewczyna.

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