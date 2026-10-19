Maja Chwalińska wycofuje się z turnieju. Wiadomo, kiedy wróci na kort

Spis treści Kiedy odbędzie się kolejny turniej Mai Chwalińskiej?

Po fantastycznym zwycięstwie w Wuhan, Maja Chwalińska zrezygnowała z udziału w zawodach WTA w Ningbo.

Jako oficjalną przyczynę swojej absencji tenisistka wskazała uraz uda.

W poniższym artykule znajdziesz informacje o dacie jej powrotu do sportowej rywalizacji.

Maja Chwalińska nie weźmie udziału w zawodach rangi WTA 500 w chińskim Ningbo, które wystartowały w poniedziałek. Decyzja ta zapadła ledwie dzień po tym, jak w doskonałym stylu triumfowała w zmaganiach WTA 1000 w Wuhan, zdobywając swoje pierwsze trofeum w głównym cyklu. W turnieju w Ningbo zaprezentują się za to dwie inne reprezentantki naszego kraju: Iga Świątek oraz Katarzyna Kawa. To właśnie z tą ostatnią mistrzyni z Wuhan miała rywalizować w pierwszej rundzie. Miejsce nieobecnej Polki w turniejowej drabince zajęła Daria Snigur. Co ciekawe, ukraińska zawodniczka w niedzielę poddała spotkanie decydującej rundy kwalifikacji, w którym jej rywalką była właśnie Kawa. Obie panie zmierzą się ze sobą ponownie we wtorek.

Oficjalnym powodem absencji Mai Chwalińskiej w zmaganiach WTA w Ningbo są kłopoty z lewym udem. Należy jednak pamiętać, że tenisistki są zobligowane do podania konkretnej przyczyny medycznej przy wycofywaniu się z drabinki. Triumfatorka chińskiej imprezy najprawdopodobniej potrzebuje po prostu czasu na odpowiednią regenerację i odpoczynek. Wolne dni pozwolą jej w pełni celebrować życiowy sukces, a także cieszyć się gigantycznym awansem na jedenastą pozycję w światowym zestawieniu.

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Kiedy odbędzie się kolejny turniej Mai Chwalińskiej?

Kibice nie będą musieli długo czekać na powrót Mai Chwalińskiej, ponieważ jej kolejny występ zaplanowano już za tydzień. Polska tenisistka widnieje na liście zgłoszeń do zawodów rangi WTA 500 w Tokio, które rozpoczną się 26 października. Zgodnie z planem, zmagania w stolicy Japonii będą dla niej ostatnim startem w bieżącym sezonie. Warto dodać, że w japońskim turnieju swój udział zapowiedziała również Iga Świątek.