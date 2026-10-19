Natalia Kukulska zachwyciła w "Tańcu z gwiazdami". Czas się dla niej zatrzymał?

Natalia Kukulska odziedziczyła talent muzyczny po rodzicach i przejawiała go już w dzieciństwie, ale dopiero w latach 90. rozwinęła swoją wielką karierę. Piosenkarka nagrała wtedy sporo ponadczasowych przebojów, a wśród nich znalazła się piosenka do disneyowskiego "Herkulesa". Po blisko trzech dekadach przypomniała ją widzom w "Tańcu z Gwiazdami", absolutnie onieśmielając nie tylko głosem, ale i wyglądem.

Natalia Kukulska gościnnie w "Tańcu z Gwiazdami"

Piosenkarka zagościła w "Disney Night" - odcinku polsatowskiego hitu, którego przewodnim motywem były kultowe piosenki z bajek Disneya. Wieczór otworzyła Edyta Górniak z "Kolorowym wiatrem", potem zasiadając też w jury i skradając show tańcem z Rafałem Maserakiem. Piosenka z "Pocahontas" to jednak nie jedyny legendarny utwór z lat 90., który nagrała jedna z największych gwiazd tamtej złotej dla polskiej muzyki dekady. Po jednej z przerw reklamowych na parkiet wkroczyła Natalia Kukulska, przypominając widowni tanecznego show utwór "Ani słowa" z filmu "Herkules".

W 1997 roku polski tekst napisał do niego Filip Łobodziński, a w nagraniach uczestniczyły m.in. Olga Bończyk i Anna Maria Jopek. Jedno jest pewne: niedzielny występ w "Tańcu z gwiazdami" wielu fanom przywiódł na myśl dzieciństwo. Kukulska zaśpiewała w oprawie nawiązującej do "Herkulesa", olśniewając głosem, znakomitą figurą oraz gustowną, "rzeźbioną" kreacją. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Piosenkarka obchodzi wielki jubileusz

Przy okazji wizyty w "Tańcu z Gwiazdami" i wspomnień z lat 90. - Natalia Kukulska przypomniała, że wkrótce zagra całą serię jubileuszowych koncertów. Artystka świętuje zarówno 40-lecie swojego debiutu fonograficznego w dzieciństwie, jak i 30-lecie profesjonalnej kariery: 26 października miną dokładnie trzy dekady od oficjalnej premiery jej przełomowego krążka "Światło". Choć na ogół nie przepada za jubileuszami, tym razem uległa namowom.

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Jubileuszowa trasa Kukulskiej nosi tytuł "Czy ona jest taka jak ja?" i ma następujący harmonogram:

31.10.2026 – Bielsko-Biała, Cavatina Hall

06.11.2026 – Gdańsk, Stary Maneż

14.11.2026 – Poznań, Sala Ziemi Poznań Congress Center

30.11.2026 – Kraków, ICE Kraków Congress Centre

14.12.2026 – Warszawa, Teatr Muzyczny Roma

28.12.2026 – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki.

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