Wielki powrót Huberta Hurkacza! Polak pnie się w górę rankingu ATP po sukcesie w Chinach

Jeszcze w czerwcu Hubert Hurkacz znajdował się na odległej, 103. pozycji w rankingu, jednak od tamtej pory konsekwentnie pnie się w górę. Udana passa podczas chińskich zawodów zapewniła mu awans na 30. miejsce. Tym samym polski zawodnik ponownie melduje się w Top-30, z którego wypadł 16 miesięcy temu w czerwcu 2025 roku. Jego długa nieobecność w tym elitarnym gronie była spowodowana serią nawracających problemów zdrowotnych.

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Na samym szczycie rankingu wciąż utrzymuje się Jannik Sinner, jednak uraz kolana sprawia, że reprezentant Włoch na pewno straci pierwsze miejsce przed zakończeniem obecnego sezonu. Jego pozycję przejmie znajdujący się tuż za nim Alexander Zverev z Niemiec. Podium zestawienia uzupełnia hiszpański zawodnik Carlos Alcaraz, choć jego dystans punktowy do czołowej dwójki jest już wyraźny.

Kamil Majchrzak zaliczył spadek w notowaniu i obecnie plasuje się na 78. lokacie.

Zestawienie najlepszych graczy świata cyklu ATP World Tour zaktualizowane 19 października: