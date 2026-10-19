Rozbicie grupy przestępczej w Legnicy i Wrocławiu. Siedem osób trafiło do aresztu

Działania policji przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej

Funkcjonariusze z Legnicy oraz Wrocławia przez kilkanaście miesięcy prowadzili działania operacyjne mające na celu rozpracowanie hermetycznego środowiska przestępczego. Śledczy ustalili, że członkowie grupy zajmowali się pozyskiwaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym głównie marihuany oraz metamfetaminy. Grupa była również zaangażowana w kradzieże luksusowych pojazdów oraz paserstwo. Policjanci poświęcili setki godzin na analizowanie informacji i ustalanie wzajemnych powiązań między poszczególnymi osobami, co pozwoliło na zgromadzenie materiału dowodowego.

Zatrzymania w Legnicy i na lotnisku we Wrocławiu

W środę 14 października 2026 roku policjanci przystąpili do realizacji zatrzymań pod kilkoma adresami w Legnicy oraz na terenie wrocławskiego lotniska. W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Wrocławia i Opola, którzy przeprowadzili wejścia do wytypowanych mieszkań i domu. Na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu mundurowych wspierali funkcjonariusze Straży Granicznej, co doprowadziło do ujęcia trzech osób. Dla podejrzewanych działania służb były całkowitym zaskoczeniem.

Siedmioro podejrzanych w rękach policji

W wyniku przeprowadzonych czynności w ręce policji trafiło łącznie siedem osób, z których sześć jest podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety w wieku 29 i 55 lat oraz czterej mężczyźni w wieku 20, 30, 36 i 58 lat. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty związane z prowadzoną działalnością. Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie sąd zastosował wobec wszystkich siedmiu osób tymczasowe aresztowanie.

Narkotyki, gotówka i części samochodowe o dużej wartości

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5000 porcji metamfetaminy oraz ponad 1500 porcji marihuany, których rynkową wartość oszacowano na 140 000 zł. Policjanci przejęli również 180 000 zł w gotówce, złoto, samochód oraz dokumentację dotyczącą mienia o wartości przekraczającej 2 miliony złotych. W ręce mundurowych trafiły także liczne podzespoły samochodowe, w tym liczniki, lampy i moduły elektryczne, a także urządzenia do wykrywania sygnałów GPS i GSM. Zabezpieczone elementy zostaną teraz poddane specjalistycznym badaniom mechanoskopijnym.

Zarzuty kradzieży luksusowych samochodów w regionie

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na powiązanie jednego z zatrzymanych mężczyzn z kradzieżami dwóch luksusowych samochodów marek Mercedes oraz Audi Q5. Do tych zdarzeń doszło na terenie powiatów legnickiego i lubińskiego, a powstałe w ich wyniku straty oszacowano na ponad 300 000 zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci kontynuują czynności zmierzające do ustalenia pełnej skali działalności przestępczej. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl